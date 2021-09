Nagui : Le célèbre animateur fait une déclaration qui inquiète ses fans à propos de sa carrière !

Élu plusieurs fois animateur préféré des français, Nagui s’apprête à démarrer une nouvelle émission sur France 2. Alors que les téléspectateurs attendent de voir ce que cela va donner, l’animateur révèle qu’il n’insistera pas, si jamais The Artist ne trouve pas son public.

Une nouvelle émission pour Nagui

Le tout nouveau projet de Nagui prend forme dès ce samedi 11 septembre 2021 sur France 2. En effet, l’animateur star de France 2, va présenter un nouveau programme dont l’intitulé est The Artist. Cette émission est originale dans son genre, car pour une fois, il ne s’agira pas seulement de pousser la chansonnette.

Dans The Artist, on verra aussi ceux qui se cachent très souvent derrière les chanteurs et chanteuses. Cette nouvelle émission fera sortir de l’ombre, des auteurs, compositeurs et interprètes. Sur les 1600 candidatures qu’il y a eu au casting, seulement 22 ont été retenues, et vont donc s’affronter. Petite révolution dans ce genre de programme, Nagui a souhaité qu’il y ait une gratuité de votes pour le public. Le mari de Mélanie Page trouve que c’est abusif de payer pour pouvoir octroyer son vote.

Nagui n’a pas manqué l’occasion pour adresser un petit tacle au concurrent direct de France 2, la chaîne TF1. Il a estimé en plaisantant que le programme à venir a fait peur, au point où ils ont fait sortir l’artillerie lourde. En effet, si c’est bien le 11 septembre que France 2 débute le programme The Artist, à cette même date, TF1 débute son émission The Voice All Star.

Tout cela a bien amusé les auditeurs sur les ondes de Sud Radio où Nagui a été invité ce vendredi 10 septembre. Cependant, ce qui a dû être moins amusant pour ses fans, c’est certainement de l’entendre parler de sa retraite.

Nagui ne compte pas s’accrocher !

L’animateur, même s’il a pleins d’idées, explique qu’il ne veut pas demeurer à la télévision pour rien. Une chose est certaine pour Nagui, dès qu’il remarquera que le public n’est plus au rendez-vous, il partira : « c’est que je ne m’accrocherai pas. Au premier signe de désamour du public, il est évident qu’il faut s’arrêter ». L’animateur qui aura 60 ans en novembre 2021, a fait comprendre qu’il n’aimait pas la routine, et aimait plutôt se renouveler.

D’ailleurs, c’est en partie l’une des raisons pour lesquelles il a laissé l’émission Tout le monde veut prendre sa place. C’est Laurence Boccolini qui s’en charge maintenant. Le nouveau programme que Nagui s’apprête à présenter tombe à pic donc, puisque c’est un nouveau concept.

Toutefois, il précise quand même que si The Artist n’est pas un succès auprès du public, il laissera tomber. D’après Nagui : « A plusieurs indicateurs, à un moment, il ne faut pas s’accrocher ». Ces paroles ne sont pas rassurantes pour les fans de l’animateur, qui ne sont pas prêts de le voir quitter les écrans. Heureusement, cela ne concerne pour le moment que la nouvelle émission du présentateur. Les fans de N’oubliez pas les paroles étant toujours au rendez-vous.