Nagui : très gros dérapage dans “N’oubliez pas les paroles” où il s’en prend violemment à ses haters qu’il critique !

On ne peut qu’imaginer la difficulté des tournages depuis le déconfinement pour les animateurs de télévision, et il est parfois difficile de garder son calme parfois comme l’a montré Nagui !

Nagui : retour sur la participation d’Arsène qui s’est fait éliminé pour avoir chanté en arabe dans “N’oubliez pas les paroles” !

Souvenez-vous, il y a peu de temps, un candidat très important de l’émission allait pulvériser tous les records de l’émission quand il s’était fait éliminé ! Vous aviez oublié son nom ? Il s’agit tout simplement d’Arsène, qui avait réalisé un parcours sans faute pendant un moment. Malheureusement, le candidat de « N’oubliez pas les paroles » s’est fait éliminer par Maureen ! Il était d’ailleurs revenu sur son élimination dans une interview accordée à Télé Loisirs où il indiquait avoir commis un « pêché d’orgueil » qui lui aura malheureusement coûté la victoire…

En effet, il avait voulu amuser les téléspectateurs de l’émission de Nagui lors de son interprétation de « La même chanson », mais Arsène s’est malheureusement pris à son propre piège dans l’émission ! Alors qu’il avait beaucoup de points d’avance, 40 plus exactement, le candidat était plutôt tranquille et se voyait déjà en haut du podium de l’émission de Nagui. Mais malheureusement, alors qu’il interprète Aïcha du chanteur Khaled, il va lui arriver un triste incident.

Très doué, le candidat de N’oubliez pas les paroles connaît bien évidemment les paroles de la chanson, sauf qu’il ne les connaît pas en français… mais en arabe ! Et comme c’est le cas dans la chanson populaire connue par les français, la suite des paroles de la chanson se fait bien en français et non en arabe. Une grossière erreur, car il ne se doutait pas une seconde que sa rivale connaissait aussi la chanson, et elle en a donc profité pour rattraper tout son retard d’une traite !

Quel plaisir de revoir Arsène un grand maestro arrêté en plein vol pour une phrase en arabe qui n etait pas une erreur mais une mauvaise indication !!! Si au cours de la soirée ce sujet est repris ce n est pas pour rien !👎 — Barthélemy (@marieclaudeBart) June 15, 2020

Une élimination violente et injuste selon certains internautes, qui fait toujours et encore débat aujourd’hui. Pour certains, il ne s’agit donc pas d’une erreur et l’élimination d’Arsène est tout simplement injuste. Mais pouvait-il en être autrement ? Nagui aurait-il pu accepter les paroles d’Arsène et le sacrer champion de cette émission ?

Et bien l’histoire aurait pu être tout à fait différente, puisque le candidat était très doué, il faut bien l’avouer…

Nagui : le scandale autour de l’élimination de ce candidat ne lui plait pas du tout et il le fait savoir à tous dans son émission !

Agacé de voir encore des internautes réagir sur l’élimination d’Arsène qui fait encore sensation sur les réseaux sociaux, Nagui est revenu une nouvelle fois sur le sujet en pleine émission ! En effet, alors qu’il présentait la 3ème manche du Tournoi des Maestros, on a pu voir Nagui réagir de nouveau sur l’élimination qui a fait sensation sur Twitter notamment. Dans cette étape, les chanteurs ne jouaient pas pour gagner au jeu de l’émission mais pour récolter le plus d’argent possible pour des associations. Une démarche louable qui est très rare… Dans cette séquence où d’anciens participants de l’émission sont revenus, on a pu voir par le hasard des choses Arsène chanter avec la candidate Maureen. Il n’en a pas fallu plus pour faire réagir Nagui sur le sujet et envoyer un nouveau tacle à ses haters des réseaux sociaux !

En effet, il a réagi en remerciant Arsène pour son « élégance ». Mais il s’est ensuite complètement enflammé et ajouté des remarques pour les personnes qui l’accusent de truquer complètement le jeu. Nagui a déclaré effectivement, avec beaucoup d’humour et un peu d’énervement, que Maureen était sa cousine et qu’il l’avait bien évidemment favorisé ! Des propos à prendre avec de l’humour, car Nagui n’était certainement pas sérieux quand il a énoncé ses paroles, sans quoi cela aurait fait sans aucun doute un nouveau scandale sur les réseaux sociaux.

Une déclaration difficile pour Maureen qui, quant à elle et sans que cela soit de sa faute, s’est attirée les foudres des internautes sur les réseaux sociaux. En effet, certains s’en sont pris violemment à la candidate de “N’oubliez pas les paroles” alors que l’élimination d’Arsène n’était pas de son fait…