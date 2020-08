Nabilla serait-elle à nouveau enceinte ? La rumeur enfle après une photo !

Qui aurait pu prévoir la trajectoire prise par la carrière de Nabilla ? Les fans de télé-réalité connaissaient le potentiel médiatique de la belle brune, mais peu aurait pu deviner qu’elle deviendrait aujourd’hui une pareille célébrité, suivie par six millions de personnes sur les réseaux sociaux.

En 2019, elle a passé une étape très importante avec Thomas puisqu’elle a donné naissance à Milann le 11 octobre de cette année, après une grossesse qu’elle a médiatisé et qui s’est globalement très bien passée (Jessica Thivenin, enceinte au même moment, n’a pas pu dire la même chose, elle qui a dû être alitée plusieurs semaines).

Les stars de la télé-réalité grandissent et fondent leur famille

Cela fait maintenant plusieurs années que la télé-réalité s’est imposée en France et les personnalités connues du milieu évoluent, grandissent, et finissent pour certaines par trouver l’amour. Si Nabilla s’était déjà éloignée des plateaux de télévision lorsqu’elle a donné la vie, ce n’est pas le cas de certaines candidates qui ont montré leurs courbes arrondies par la grossesse en plein tournage.

On pense notamment à Carla et Manon qui ont participé à des émissions de télé-réalité enceintes et qui ont vite repris les chemins de tournage après avoir accouché. On ne pourra pas en dire autant pour Jessica qui, en partie à cause de la santé fragile de Maylone, a préféré rester chez elle et ne pas participer aux Marseillais. Elle sera néanmoins enfin de retour dans Les Marseillais vs Le reste du monde 5, bien qu’elle ait expliqué que c’était dur pour elle de se retrouver pour la première fois loin de son fils.

Nabilla enceinte d’un deuxième enfant ?

La rumeur grandit même si elle ne se base que sur une simple photo. Ne cherchez pas pour autant un ventre arrondi, ce n’est pas de ce côté là qu’il faut regarder. Il s’agit plutôt de se concentrer sur la position de Nabilla, elle dont la main est positionnée au niveau du ventre, et de la légende qui accompagne la publication.

Nabilla a en effet écrit ‘Baby Girl’ soit « Petite fille’. Les internautes se sont donc posés la question : et si Nabilla ne faisait pas référence à elle-même mais à son futur bébé en espérant que ce soit une fille pour offrir à Milann une petite soeur ?

Nabilla veut un autre enfant

Cette rumeur est d’autant plus plausible que Nabilla s’est déjà confiée sur ses envies d’agrandir encore plus la famille. C’est lors d’une interview au magazine Gala que la belle brune avait explicité ses envies. Elle disait alors « ne pas se voir du tout avec un seul enfant« . Nabilla a un frère et aimerait que Milann connaisse cette joie, celle de ne pas être le seul enfant de la famille : « J’échange tous les jours au téléphone avec mon petit frère. Quand j’étais jeune, je passais mon temps à rigoler, à faire des activités avec lui. On a quatre ans de différence ».

Elle s’était par la suite confiée sur le nombre d’enfant qu’elle aimerait avoir : « Deux, voire trois enfants, au grand maximum ! Un deuxième, c’est une certitude, mais je ne sais pas quand. Si la vie veut bien me donner un deuxième cadeau, je le prendrai. »

Et si la vie lui avait déjà donné ce cadeau ? Rien n’est moins sûr. On fait cependant confiance à l’ancienne star de télé-réalité pour garder le secret le plus longtemps possible et l’annoncer en grande pompe, comme pour Milann.

Milann bientôt grand frère ?

Milann peut donc s’attendre à accueillir un jour une petite soeur ou un petit frère. En attendant, il a ses parents pour lui tout seul et est déjà une petite star sur les réseaux sociaux. Aucun compte ne lui est consacré, mais il prend souvent la pose avec ses parents pour leur compte Instagram respectif. Et le petit est déjà bien photogénique, offrant ses meilleurs sourires aux internautes.

Quant à Nabilla et Thomas, les deux amoureux ont l’air plus épanoui que jamais. On a hâte de savoir si la famille va s’agrandir prochainement ou s’il nous faudra encore attendre plusieurs mois ou années pour voir à nouveau le ventre de la belle s’arrondir.