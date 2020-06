Nabilla pète les plombs face à Thomas, elle le menace et insulte ! Les fans sont choqués

Le 23 Mai dernier, Nabilla Vergara a même partagé un tweet dans lequel vous pourriez comprendre que les jeux vidéo, elle n’en voulait plus. En effet, elle ne semble pas apprécier que de nombreuses personnes jouent avec son mari à FIFA et il faut savoir que ce jeu dédié au monde du football est apprécié par de nombreux hommes sur l’ensemble de la Terre. Nabilla n’est donc pas la seule à péter un plomb face à ces parties qui ne semblent jamais se terminer. Vous pouvez alors attendre à maintes reprises et pendant de longues heures votre compagnon, votre ami ou votre mari qui semble absorbé par cet univers.

Je rigole plus la confinement ou pas tout ceux qui joue avec mon mari a fifa je vais aller chez vous ! On va plus rigoler ! Stop maintenant 🛑 !!!!!! — Nabilla Vergara (@Nabilla) May 23, 2020

Nabilla ne veut plus rigoler !

Il est important de rappeler que Nabilla et Thomas ont traversé une crise au cours du confinement puisque le couple a rompu le dialogue pendant plusieurs jours. La console est souvent une passion pour les hommes et son époux a décidé d’installer un vrai coin de gamer. L’écran est de qualité au même titre que le siège et tous les accessoires sont au rendez-vous dans la pièce réservée à Thomas qui se trouve à l’opposé de celle dédiée à Nabilla. Cette dernière a donc décidé de péter un plomb et toutes les images ont été relayées sur le Web.

Nabilla a tout de même eu gain de cause, car en s’adressant directement à tous les partenaires de jeu, elle a pu provoquer leur fuite .

. La jeune femme montre alors à Thomas qu’il est désormais seul et déconnecté, il peut finalement se coucher.

Elle a même précisé à son homme qu’elle serait capable de payer des « gens » pour qu’ils se rendent chez ces jours notamment pour tout casser.

Nabilla a souvent pété un câble avec les jeux vidéo puisque Thomas semble être accro comme de nombreuses personnes dans le monde.

Les parties en ligne n’ont forcément pas arrangé la situation, car vous n’êtes plus seul désormais derrière votre manette. Des millions de joueurs se connectent sur des réseaux pour réaliser des matchs.

Thomas constate que Nabilla parle à ses coéquipiers

Nabilla a donc passé un coup de gueule, car elle était bien décidée à crever des pneux, casser du mobilier ou encore les inciter à se déconnecter. Finalement, la jeune femme souhaite une seule chose : que son époux soit avec elle et non avec les joueurs. Thomas semble toutefois s’amuser de la situation, cela permet notamment de dédramatiser, car il y a de grandes chances pour que les propos ne se concrétisent pas. Le jeune papa a également découvert que son épouse était en train de parler à ses coéquipiers et il a été la cible d’un fou rire.

Nabilla a donc été exaspéré par cette situation, car elle estime que ces « gens » ruinent sa vie en s’accaparant finalement son époux. Malheureusement, le contexte vécu par Nabilla est aussi le quotidien de nombreuses femmes dans le monde. Difficile de rivaliser face à un ordinateur ou une console de jeu et les femmes multiplient les stratégies pour les pousser à décrocher. Lorsque vous avez passé une journée au travail avec des collègues insupportables, vous avez un réel plaisir à vous retrouver chez vous avec votre compagnon. Vous pensez que la soirée sera sympathique, mais la réalité est différente puisqu’il termine sa journée sur sa console.

Vous êtes alors seule et abandonnée devant le programme télévisé qui ne semble pas vous satisfaire.