Nabilla et Thomas Vergara : nouvelles révélations choc sur l’affaire du couteau !

Nabilla et Thomas Vergara, qui ont dû se cacher durant un an après l'affaire du couteau et la prison qui a suivi, se sont enfin confiés à ce sujet durant le confinement.

Souvenez-vous, il y a quelques années, Nabilla et Thomas Vergara faisaient les gros titres de la presse concernant une affaire particulièrement époque : celle du coup de couteau.

Alors que le couple, qui a depuis accueilli un premier enfant prénommé Milann, est confiné ensemble, les internautes ont eu la surprise d’apprendre que Thomas et Nabilla étaient au bord de la rupture ; des révélations-chocs qui ont surpris les internautes et inquiété les fans de la star de téléréalité.

Suite à ces récentes confidences, Nabilla, qui s’est fait connaître grâce à sa participation aux Anges 5 (NRJ12), a continué sur sa lancée en acceptant dernièrement de revenir sur la fameuse affaire du couteau.

Nabilla est ainsi revenue sur la manière dont elle avait dû se cacher pour voir Thomas Vergara pendant un an, alors qu’elle venait de sortir de prison et n’avait pas le droit de l’approcher. Des révélations auxquelles a également pris part Thomas, qui raconte : « Nous on est déjà restés confinés un an ensemble, on ne devait pas se voir et on est restés cachés un an enfermés dans un appartement, sans sortir » ; avant que Nabilla ne précise : « Juste pour rester ensemble, on préférait se confiner » !

« En plus je me rappelle pendant cette année-là on était dans un tout petit appart, c’était en plein été, un cauchemar… On était dans le sud de la France« , continue d’expliquer Thomas Vergara alors que Nabilla est déjà revenue sur cette histoire dans son livre (qui à l’heure actuelle ne serait plus disponible à la vente). Depuis cette période compliquée, la vie du couple, qui a désormais accueilli un petit garçon, a bien changé !

Nabilla en larmes sur Snapchat à cause d’un autre souvenir terriblement douloureux

Ces derniers temps, Nabilla ne semble vraiment pas au top de sa forme. Alors que son compagnon n’a pas hésité à révéler que le couple serait au bord de la rupture et ferait même chambre à part, la jeune femme a ouvert son coeur sur un tout autre sujet, néanmoins tout aussi douloureux.

Sur Snapchat, Nabilla a expliqué qu’à cause du confinement, elle ne pouvait pas rendre visite à sa grand-mère et que cette situation lui pesait énormément. La maman du petit Milann a aussi rapporté que son père n’avait toujours pas vu son bébé depuis sa naissance :

« Mon père devait venir pour rencontrer mon fils qu’il n’a toujours pas vu. (…) Je pense qu’il y a pire dans la vie, mais c’est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ici et j’en ai vraiment marre. (…) Mon père n’a pas encore vu mon fils et ça me rend dingue ».

Nabilla a aussi confié aux internautes : « C’est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c’est pour ça que je suis sensible, mais c’est tellement important que mon père rencontre mon fils. »

« Depuis qu’il est né, tout est allé trop vite et mon père n’a pas pu venir. Ce sera le plus beau des cadeaux quand ils vont se rencontrer (…) C’est important qu’il rencontre son grand-père. Ça me travaille trop », a conclu Nabilla, en peinant à retenir ses larmes.