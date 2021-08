Nabilla Benattia : l’influenceuse dévoile une photo sur laquelle elle joue avec sa culotte et suscite une avalanche de commentaires !

Comme à son habitude, Nabilla Benattia se montre plus sexy que jamais. Elle publie une magnifique photo d’elle sur Instagram à la fin de ses vacances. Elle s’affiche jouant avec le bas de son bikini, mais ce n’est pas le plus choquant. Les internautes ont vite fait de relever un détail très flagrant sur cette photo. Ils n’hésitent donc pas à se lâcher dans les commentaires.

Un magnifique été pour le couple Nabilla Benattia et Thomas Vergara !

On a suivi de près les vacances du couple Nabilla et Thomas. Les deux tourtereaux ont enfin décidé de s’unir officiellement par le mariage. Ils se sont donc dits oui le 6 juillet dernier lors d’une cérémonie exceptionnelle. Celle-ci s’est déroulée au domaine de Chantilly dans un cadre majestueux. Malheureusement pour le couple, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

En effet, en pleine nuit pendant les festivités, des cambrioleurs ont visité la chambre du couple. Ils y ont dérobé des bijoux et des sacs estimés à plusieurs milliers d’euros. C’était un véritable coup dur pour le couple. Toutefois, ils ont décidé de maintenir malgré tout, leur voyage de noces. Ils se sont donc rendus à Ibiza sans leur fils, quelques jours après la cérémonie.

Malgré la beauté du cadre et les plaisirs de l’île, Nabilla a eu plusieurs coups de blues. Elle explique à ses fans que son fils lui manque beaucoup trop. Elle était donc ravie de pouvoir le retrouver dès leur retour à Dubaï. C’était un merveilleux moment de retrouvailles pour la famille. Le petit Milann s’est montré capricieux pendant quelques jours, sans doute pour punir ses parents. Toutefois, en quelques jours tout s’est arrangé.

Des vacances reposantes en Turquie pour Nabilla et sa petite famille

Bien que la rentrée scolaire de Milann soit pour bientôt, le couple s’est offert un dernier voyage. Cette fois-ci, ils ont choisi de partir en famille avec leur fils pour la Turquie. C’était des vacances très reposantes, pendant lesquelles Nabilla a fait de nombreux allers retours à la piscine. Ce samedi 21 août marquait la fin de leur séjour qui n’a duré que quelques jours.

Pour marquer le coup, Nabilla décide de prendre une dernière photo d’elle à la piscine. Elle se montre en bikini très sexy et prend une pose provocante. C’est une photo qui fait grimper la température. On y voit l’eau ruisseler sur le corps de Nabilla, dans son petit maillot couleur saumon. Elle tient fermement la ficelle de sa culotte, et laisse voir son beau tatouage. Malheureusement on peut voir aussi un gros coup de soleil au niveau de son décolleté.

Ce détail n’a pas échappé aux fans sur Instagram. Ceux-ci se sont lâchés dans les commentaires. « Un coup de soleil sale », « un coup de soleil t’as peur ! », etc. Toutefois, comme à son habitude, Nabilla n’a pas hésité à leur mettre les points sur les i… ambiance !