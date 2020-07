Mort d’Emiliano Sala : une information choc concernant son transfert, voici cette découverte

Le décès d’Emiliano Sala est tragique, il a notamment partagé un message avant de perdre la vie qui illustrait sa peur. En effet, l’avion ne semblait pas être en parfait état, il avait alors évoqué quelques craintes à l’idée de l’utiliser pour son déplacement. Plusieurs éléments dans cette affaire ont été pris en compte et c’est la BBC qui a décidé de les lister. Certaines morts ne sont jamais résolues malgré toutes les découvertes qui ont pu être réalisées.

Cardiff trouve une irrégularité dans le transfert d’Emiliano Sala https://t.co/1cWTM1wbrR — 20 Minutes (@20Minutes) July 22, 2020

Des éléments inquiétants après le décès d’Emiliano Sala

La BBC News précise que le corps du pilote n’a jamais été retrouvé, il s’agissait de David Ibbotson. Ce dernier ne possédait pas une licence, il était donc dans l’incapacité de prendre les commandes de cet avion. Aujourd’hui, nous apprenons que Mark McKay, l’agent du joueur de football aurait enfreint la loi. Les informations ont notamment été reprises par le magazine Voici. La Fédération anglaise de football aurait donc été saisie dans cette affaire pour tenter de comprendre un peu mieux la situation.

Il y a 5 ans jour pour jour, Emiliano Sala s'engageait avec le FC Nantes. 🔰 En 4 ans, il inscrivit 48 buts en 133 matchs et marqua de son empreinte tout un club notamment par son abnégation et sa bonne humeur constante. RIP 🕊️🙏 pic.twitter.com/54ar5cMlbL — BeFoot (@_BeFoot) July 20, 2020

Le transfert d’Emiliano Sala était-il légal ou contraire à la loi ?

La découverte a été faite par les dirigeants de Cardiff, le journal L’Équipe révélait en janvier dernier que l’agent avait une activité illégale.

Une plainte aurait alors été déposée au parquet de Nantes, le transfert n’aurait donc pas été en règle.

Il y aurait une affaire de double mandat qui est strictement interdite.

En effet, deux mandats auraient été signés pour la vente du footballeur, le premier était à destination de West Ham et le second avec le FC Nantes. L’avocat français Antoine Vey a notamment partagé quelques éléments en précisant que la découverte était importante. Il s’agit selon lui d’une avancée puisqu’elle conforte l’idée que le transfert était au coeur de plusieurs tentatives frauduleuses. Ces dernières auraient alors des conséquences notamment pour le pénal, mais aussi contractuel.

La mort d’Emiliano Sala aussi, pendant l’hommage à la beaujoire j’ai chouiné fort comme si je le connaissais https://t.co/GX1aRWePlO — 🪀 (@offg22) July 23, 2020

Emiliano Sala est décédé lors de son transfert à Cardiff

Si le jeune footballeur n’avait pas fait l’objet d’un transfert, aurait-il pu échapper à la mort ? Certains estiment que son décès a été causé par cet avion et ce pilote qui n’avait pas de licence. De plus, il avait adressé un message poignant à ses proches en précisant que l’engin tombait en morceaux et qu’il n’était pas très rassuré à l’idée de le prendre pour rejoindre Cardiff. C’est un message vocal qui avait été laissé par Emiliano Sala sur WhatsApp, il a été depuis partagé maintes fois sur les réseaux sociaux.

Si dans une heure et demie, il n’y a pas de nouvelles de moi, je ne sais pas s’ils enverront quelqu’un me chercher parce qu’on ne me retrouvera pas, mais vous saurez. J’ai tellement peur.

Le jeune homme est décédé à l’âge de 27 ans le 21 janvier 2019. L’avion s’est crashé, les autorités avaient grâce à un vrai acharnement pu retrouver le corps du footballeur, mais celui du pilote n’a jamais été retrouvé. Les circonstances de la mort avaient également été évoquées à l’époque, Emiliano Sala avait perdu la vie à cause de blessures au niveau de la tête et du torse. Il aurait également succombé à une intoxication de monoxyde de carbone. Avant le crash de l’avion, le joueur aurait donc pu faire une crise cardiaque ou perdre connaissance avant de perdre la vie. Plusieurs scénarios avaient été évoqués.