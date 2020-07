Mort de Sebastian Athié à 24 ans : la chaîne Disney Channel a nouveau frappée par un drame ?

C’est une bien triste nouvelle pour tous les fans de Disney Channel. Sébastian Athié a été retrouvé mort ce dimanche à l’âge de 24 ans. Née le 26 juillet 1995 à Santiago de Querétaro, la star de Disney Channel s’était fait connaître en interprétant Lorenzo dans la série « Once ». Cette série raconte l’histoire d’un adolescent qui rêve de devenir football.

« Ton art et ton sourire restent pour toujours »

Sur son compte Instagram, Disney Channel Latin America a partagé cette information avec tous les fans de jeune homme. « Reposes en paix, Sebas. Ton art et ton sourire restent pour toujours ». Dans sa publication, la firme a eu une pensée pour Sébastian Athié et sa famille. « Nous regrettons le départ de Sebastián Athié et nous nous souviendrons toujours de lui pour son talent, sa compagnie, son professionnalisme et surtout son cœur énorme. Nous accompagnons sa famille, ses amis et ses fans dans ses adieux ».

Ses amis dévastés par sa mort soudaine

Dans la série « Once », Sébastian Athié partageait l’affiche avec Daniel Patino. Dévasté, son collègue et ami à tenu à lui rendre un vibrant hommage sur Instagram. « Les âmes nobles ne meurent pas et ta lumière sera éternelle, passion, discipline et amour, alors je me souviendrai de toi, mon colocataire, mon ami, mon frère ». Une épreuve difficile pour la co-star du show Disney. « Dieu a ta sainte gloire, je ne comprends pas toujours ses plans, et pour la première fois je sais ce que ça fait de perdre un frère, tu vas me manquer ».

La cause de la mort pas encore connue

Vendredi dernier, soit un jour seulement avant sa mort, Sébastian Athié avait participé à un appel vidéo avec ses fans. Un appel qui avait ravi tout le monde. Avant cette vidéo, Sebastian Athié, pourtant adepte des réseaux sociaux, n’avait rien publié depuis le 7 juin dernier. Son décès dans la fleur de l’âge, pose aujourd’hui question. Si aucune cause de la mort n’a pour l’instant été révélé, une enquête aurait malgré tout été ouverte. C’est le magazine Sun qui l’a révélé. L’acteur et chanteur n’avait pas de problème de santé connu, ce qui laisse planer le doute sur les conditions exactes de sa mort.

Disney Channel encore endeuillé

C’est n’est malheureusement pas la première fois que la firme Disney Channel est confrontée à un deuil pareil. Il y a presqu’un an jour pour jour, c’est Cameron Boyce qui disparaissait. L’acteur de vingt ans, connu pour ses rôles dans « Jessie » et « Descendants » est mort dans son sommeil, le 6 juillet dernier. En cause cette fois-ci, une crise mortelle d’épilepsie. Les fans de Disney avaient été choqués et attristés par cette nouvelle. L’histoire semble donc se répéter un an plus tard. Reste à savoir dans quelles circonstances exactes Sébastian Athié est décédée. Un long processus de deuil commence alors pour les fans de l’acteur et sa famille.