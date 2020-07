Mort de Naya Rivera : les circonstances de la mort se précisent, elle aurait sauvé Josey 4 ans

Une conférence de presse a été proposée pour nous dans la soirée de lundi, mais elle a eu lieu quelques heures après la découverte lundi matin. Naya Rivera avait disparu alors qu’elle réalisait une sortie en bateau avec son fils de 4 ans sur le lac Piru. Ce dernier est au coeur de nombreuses légendes, il y aurait par exemple un fantôme qui se promènerait aux abords. D’autres estiment qu’il est maudit, car plusieurs personnes ont perdu la vie lors d’une baignade dans cette étendue d’eau.

Rapidement, le site TMZ avait révélé que le corps de Naya Rivera avait été retrouvé dans le lac Piru. Plusieurs rumeurs circulent notamment sur le déroulement de ce drame. Seul le petit garçon de 4 ans était sur place, il a donc été interrogé par les forces de l’ordre. Apparemment, la mère de famille aurait été dans l’eau sans son gilet de sauvetage afin d’aider son petit garçon à retrouver le bateau qui lui était protégé par un gilet. À cause du courant, Naya Rivera aurait alors lutté pour que son enfant puisse être sauvé. L’enfant aurait précisé que sa maman n’avait pas pu revenir sur le bateau.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

De ce fait, Josey de 4 ans aurait pu retrouver le bateau grâce à sa mère alors que Naya Rivera ne serait pas montée. Etait-elle à bout de forces ? Les courants étaient-ils trop forts ? A ce stade, il y a de grandes chances pour que des questions restent sans réponses. Il faut aussi prendre ces données avec précision puisqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration officielle. Par contre, le shérif a pu s’exprimer.

Le shérif a estimé qu’il fallait se baser sur plusieurs faits notamment les caractéristiques physiques, les vêtements ainsi que l’absence de personnes recherchées dans les lieux. Au vu du corps repêché, le shérif peut affirmer qu’il s’agit de Naya Rivera qui a donc perdu la vie dans ce lac à cause d’une noyade. Les courants semblaient assez forts, le shérif estime qu’elle n’aurait pas eu la force de retrouver le bateau, car finalement, elle aurait tout donné pour que son petit garçon soit sauvé. En effet, le shérif estime qu’elle a pu le pousser, ce qui était finalement un peu plus simple, car il flottait grâce à son gilet de sauvetage.

The news conference has concluded. Sheriff Ayub has confirmed the body recovered at Lake Piru today was Naya Rivera. Our hearts go out to her family, friends and fans during this difficult time. An autopsy will be performed to determine the cause of her death.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020