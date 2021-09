Mort de Jean-Paul Belmondo : La ministre de la Culture Roselyne Bachelot assure qu’un hommage sera rendu à l’acteur !

Décédé dans sa 88e année, le célèbre acteur Jean-Paul Belmondo pourrait bien bénéficier de funérailles nationales. C’est ce que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a laissé entendre sur l’antenne de RTL le lundi 6 septembre dernier. On vous en apprend davantage dans la suite.

Une icône qui s’est éteinte

L’annonce du décès de Jean-Paul Belmondo le lundi 6 septembre dernier n’a laissé personne indifférent. De nombreuses personnalités n’ont ainsi pas tardé à témoigner leur peine. Cependant, même si le lieu où son corps sera inhumé n’a pas encore été confirmé, on peut être certain qu’il sera honoré.

En effet, c’est ce qu’on peut retenir des propos de Roselyne Bachelot. À entendre cette dernière, le chef d’État français donnera plus d’éclaircissements sur les contours de l’événement. Aussi, la ministre de la Culture a souligné que chaque français se reconnaîtrait à travers l’hommage qui sera rendu à l’acteur.

Un homme pas comme les autres

Celle qui a vaincu le Covid-19 en avril dernier n’a pas manqué de révéler le type de personne qu’était Jean-Paul Belmondo. « C’est un immense chagrin, une très grande tristesse. C’est très rare un artiste qui arrive à réconcilier tous les Français… un homme qui transpirait la sympathie, la bienveillance, l’humour », avait déclaré la ministre.

Il serait difficile de trouver plus français que Jean-Paul Belmondo selon ses propos. On peut être certain qu’elle participera à cet hommage, qu’importe le format qu’il prendra.

Des obsèques ou un hommage national ?

Jean-Paul Belmondo bénéficiera d’une cérémonie officielle qui traditionnellement s’adresse aux personnalités ayant eu un parcours d’exception. Mis à part les obsèques ou un hommage national, il faut peut-être songer également à un ‘’hommage populaire’’. On a pu le voir lors du décès de Johnny Hallyday. Il s’agit d’une cérémonie qui nécessite moins de protocoles.

Un premier hommage via le réseau social Twitter

J’apprends avec une immense émotion le décès de Jean-Paul Belmondo.

Son talent, son charme, sa tendresse et sa jubilation lorsqu’il jouait la comédie le rendent cher à nos cœurs de spectateurs.

Merci pour les émotions et les souvenirs, cher Jean-Paul. C’était Magnifique. pic.twitter.com/tCJJsvk4YQ — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) September 6, 2021

Peu de temps avant ses déclarations sur l’antenne de la radio RTL, Roselyne Bachelot avait laissé quelques mots en hommage à l’acteur sur Twitter. C’était l’occasion pour la ministre d’exprimer la profonde tristesse et tout le regret qu’elle éprouve suite à cette perte. On pouvait comprendre qu’elle était l’une des meilleures admiratrices de l’acteur.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021

De l’autre côté, le président Emmanuel Macron n’est pas resté muet également. Il a d’ailleurs laissé un message assez symbolique « Il restera à jamais Le Magnifique », avait-il laissé lire. Pour le chef d’État, Jean-Paul Belmondo incarnait un trésor national. Un combiné d’éclats de rire, infatigable, un héros exceptionnel ainsi qu’une icône familière… c’est ce que incarnait Bénet.

Un homme qui gardait toujours le sourire

Le producteur Alain Terzian sur les plateaux de ‘’LCI’’ avait relaté une cascade réalisée avec Jean-Paul Belmondo. C’était en guise de promotion de ‘’Hold Up’’. Les choses s’étaient mal tournées au point où l’acteur s’est retrouvé par terre sur le ventre. Le plus épatant pour le producteur, c’était que Jean-Paul Belmondo continuait à rigoler malgré l’accident. Il était difficile ou ce n’est presque jamais arrivé de le voir sans sourire assura-t-il… RIP Jean Paul !