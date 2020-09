Mort de Chadwick Boseman : Black Panther 2 évincé par Marvel ? Ce n’est plus une priorité

Si certains pensent que l’acteur pourrait être remplacé, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Sur Internet, vous pouvez déjà constater que plusieurs solutions sont envisagées avec notamment le remplacement de Chadwick Boseman. Pour d’autres, ce dernier ne peut clairement pas être remplacé, car il est l’acteur de Black Panther et personne ne pourra lui arriver à la cheville. Marvel se retrouve donc dans une situation problématique, car le nouvel opus devait être tourné début 2021. Ce ne sera pas le cas, Marvel a décidé de l’évincer et de trouver une solution. Nous apprenons alors que ce second opus n’est plus une priorité.

c'était d'abord Kobe Bryant, maintenant Chadwick Boseman. 2020 nous a pris 2 légendes. RIP Black Panther et The Black Mamba. pic.twitter.com/arxEdDY9zT — BAD BOY INTROVERT🇸🇳🇨🇮🔥 (@AliouSo74072203) August 29, 2020

Marvel repousse le tournage de Black Panther 2

Certains estiment que Jamie Fox pourrait remplacer Chadwick Boseman, mais une polémique se dévoile déjà. En effet, pour des adeptes de la saga Marvel, il est impossible que le rôle soit confié à une autre personne. Cela pourrait alors entraîner une pétition, mais la société se retrouve dans une impasse. Faut-il donner une suite à Black Panther, un film qui a bouleversé des générations ou le supprimer définitivement pour que seul le premier opus soit présent ?

Une semaine avant son décès, Chadwick Boseman était encore convaincu qu'il pouvait battre sa maladie et pouvoir jouer dans ‘Black Panther 2’. Disney réfléchit actuellement à faire un hommage plutôt que de se concentrer sur la suite du premier film. (via @THR) pic.twitter.com/srp002fDF2 — Marvel Story (@MarvelsStory) September 2, 2020

Il faut savoir que Chadwick Boseman est devenu une icône avec ce film en mettant en avant une communauté .

. Lors de ses interventions, il précisait que son personnage permettait à toutes les personnes de couleur de comprendre qu’un grand rôle pouvait être confié.

Il faut savoir que le cancer du côlon de l’acteur n’a pas été dévoilé alors que le diagnostic est tombé en 2016.

Chadwick Boseman s’est battu en silence sans avertir personne, Marvel n’était donc pas préparé à cette éventualité. De plus, l’acteur était un véritable combattant puisqu’il a continué à multiplier les tournages alors qu’il suivait des traitements lourds comme la chimiothérapie et il avait aussi vécu des opérations chirurgicales. Le tweet qui a annoncé son décès a surpris l’ensemble de la communauté Marvel et la société de production se retrouve face à une problématique de taille. À ce stade, Black Panther 2 n’est pas une priorité, le temps de trouver une solution pour le personnage et notamment pour rendre hommage à l’acteur.

Le Black Panther 2 qui doit sortir en 2022 c'est mieux qu'ils l'annulent.

Ou qu'ils le modifient avec les femmes au pouvoir.

On veut pas d'un autre acteur, ça m'énerverait. — K e l y (@kelyagl) August 29, 2020

Quatre personnes connaissaient la maladie de Boseman

Sa famille bien sûr connaissait l’existence de ce cancer diagnostiqué à un stade 3. Il s’est ensuite développé à un stade supérieur les années suivantes. D’ailleurs, les fans avaient fait part de leur inquiétude sur les réseaux sociaux alors que Chadwick Boseman était méconnaissable. Il avait perdu beaucoup de kilos, mais certains pensaient qu’il préparait un nouveau film. Des acteurs à Hollywood ont souvent jouer avec leur silhouette pour des rôles, ce fut le cas, par exemple, de Christian Bale qui avait perdu plusieurs kilos pour ressembler pratiquement à un squelette.

En réalité, Chadwick Boseman était malade, sa famille était au courant au même titre que quatre personnes. Parmi ces dernières, il y avait le coach sportif, et son agent. Au début de la semaine, Ryan Coogler s’est aussi exprimé sur la suite de cette saga très sympathique. Il a passé l’année 2019 à écrire le scénario pour préparer le second chapitre. Le réalisateur doit désormais se rendre à l’évidence que cela ne pourra pas voir le jour pour l’instant. En effet, il avait écrit cette histoire pour Chadwick Boseman, mais, si un nouvel acteur est nommé pour ce personnage, il faudra sans doute repenser le scénario.