Mike Perry, un combattant de l’UFC a détruit sa Mercedes, il poste une photo sur Instagram

Le cliché est sans doute insolite puisque Mike Perry détruit sa Mercedes et il a pris ensuite une photo pour montrer le résultat à toute la communauté. Si vous connaissez l’homme, vous savez qu’il est sans limites apparemment puisque sa réputation est assez spéciale. En effet, il est connu pour avoir des actes parfois imprévisibles, certains disent même qu’il est un peu fou. Dans tous les cas, il n’arrive pas à trouver un entraîneur à la hauteur de ses attentes puisqu’ils ont été nombreux à être renvoyés.

. @PlatinumPerry posts pic of wrecked Mercedes ahead of #UFC255 – ‘$60K down the toilet’ https://t.co/DslSuW8RAS

Si vous connaissez ce combattant, vous savez que d’autres images ont fait le tour du web notamment lorsqu’il s’est battu avec un homme dans un bar. La sécurité avait été contrainte d’intervenir comme le mentionne Gentside dans son article. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène avec cette image incroyable puisque la Mercedes est détruite. Nous ne connaissons pas bien sûr l’histoire, il a peut-être été victime d’un accident.

