Mickaël Lumière (Pourquoi je vis) : qui est l’interprète de Grégory Lemarchal que l’on va découvrir ce soir ?

Grégory Lemarchal (Star Academy) : retour dans le passé sur un destin tragique…

Si TF1 est une chaîne plutôt réputée d’habitude pour s’entourer des plus grands talents dans tous les domaines confondus, elle sait également prendre des risques et s’entourer de nouvelles recrues pour ses programmes. Cela avait été le cas avec le télé crochet qui a marqué les années 2000 : la Star Academy. Dans cette émission présentée par Nikos Aliagas, des amateurs faisaient tout leur possible pour professionnaliser leur chant et atteindre la célébrité.

Aujourd’hui, un des plus grand succès du programme télévisé est sans aucun doute celui de la chanteuse Jenifer. On retrouve d’ailleurs cette dernière dans le jury de l’émission The Voice Kids, qui fait un carton d’audience. Mais en 2004, un candidat avait tout particulièrement ému le public de la Star Academy, en la personne de Grégory Lemarchal. Il faut dire que le jeune homme avait à l’époque tout pour plaire et était particulièrement doué dans son domaine de prédilection. A l’époque, il s’agissait du premier homme ayant réussi à décrocher la finale de la Star Academy devant des millions de téléspectateurs sur TF1.

Mais malheureusement, la carrière du jeune chanteur sera courte. Atteint de mucoviscidose depuis sa plus tendre enfance (et plus précisément à ses 2 ans), le chanteur à succès décèdera seulement trois ans après sa victoire dans la Star Academy. Mais si la carrière de l’artiste est très courte, elle est néanmoins restée dans les mémoires des téléspectateurs, qui ont tous été touchés du plus profond de leur coeur par l’histoire émouvante du chanteur. Aujourd’hui, TF1 a voulu immortaliser le chanteur en produisant un film en deux parties concernant l’histoire de Grégory Lemarchal.

Intitulé Pourquoi je vis, la première partie sera diffusée en ce lundi 7 septembre. Et encore une fois, TF1 a su faire confiance à un nouveau venu, comme à l’époque de la Star Academy…

Mickaël Lumière (Pourquoi je vis) : une ressemblance frappante avec le chanteur décédé Grégory Lemarchal

Si l’interprète de Grégory Lemarchal n’est pas une figure connue du grand public, le moins que l’on puisse dire c’est que sa ressemblance avec le chanteur est absolument frappante. A seulement 23 ans, l’acteur n’a pourtant pas à rougir de sa carrière. On a en effet pu le voir tout récemment dans les films « La vérité si je mens ! Les débuts » et « Mon bébé« . Mais les plus observateurs auront également reconnu l’acteur pour ses apparitions dans « Plus belle la vie » sur France 3 et dans « Skam ».

L’acteur d’origine niçoise est donc très attendu ce soir pour sa performance dans Pourquoi je vis, le film évènement sur la vie de Grégory Lemarchal. Mais Mickaël Lumière sera-t-il à la hauteur des espérances du public ? Il faut dire que TF1 et la production n’ont certainement pas envie de salir la mémoire du chanteur décédé, et ont probablement mûrement réfléchi au choix de l’acteur principal.

Il ne faut en tout cas pas se fier à ses cheveux qui sont habituellement bouclés, car si la ressemblance de Mickaël Lumière avec le chanteur ne saute pas aux yeux aux premier abord, elle est véritablement frappante lorsque ce dernier arbore la même chevelure que Grégory Lemarchal ! Avec Laurent Tuel à la réalisation de Pourquoi je vis, le succès devrait être au rendez-vous. Ce dernier a réalisé auparavant « Jean-Philippe » sur Johnny Hallyday, et la série « Speakerine ».