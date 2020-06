Michel Drucker – Propos bouleversants concernant le fils de Christophe !

Michel Drucker a également décidé de s’exprimer sur le sujet comme ont pu le faire de nombreuses stars en France.

Voici les paroles de Michel Drucker par rapport à cette affaire

Il faut savoir que Michel Drucker a perdu de nombreux amis ces dernières années comme Johnny Hallyday.

Il avait d’ailleurs été à l’origine d’un documentaire retransmis sur France Télévision et à l’époque, il n’avait pas pu cacher son émotion.

Aujourd’hui, les plateaux de télévision sont fermés à cause du coronavirus et du confinement, mais les stars peuvent tout de même communiquer avec la presse. De ce fait, lorsque le décès de Christophe a été confirmé,

Michel Drucker a souhaité partager sa tristesse.

Il a pu être contacté par Morandini lors de son Live.

Michel Drucker a souhaité rendre hommage à son ami à savoir Christophe décédé des suites d’un emphysème pulmonaire .

. Très ému, il tente de maintenir ses larmes, mais il affirme que Michèle Torr a pu l’avertir du décès de son ami.

Tout au long de la nuit, il n’a pas pu s’empêcher de penser à lui et à ses proches.

Michel Drucker a tenté de décrire également son ami, un chanteur à succès qui avait parfois des difficultés à jongler avec le succès.

Il ne voulait pas être le chanteur à minettes, malgré l’énorme succès qu’il a eu. Il était chic, « gainsbourien », il plaisait aux plus exigeants, et il était populaire. C’est tellement difficile d’être tout ça à la fois.

L’animateur a également tenu des propos émouvants concernant Romain, le fils de Christophe qu’il n’a jamais reconnu.

Et je pense à Romain, dont le père biologique est Christophe. Michèle Torr a eu avec Christophe ce garçon dont le grand drame est de ne pas avoir vu son père avec le temps, les racines, le passé… Il était très bouleversé par la maladie récente de son père. https://youtu.be/UDWbCzGaU_k

Romain attristé par la maladie de son père biologique

Cette famille déchirée a donc vécu des moments difficiles avec notamment l’opération du coeur de Michèle Torr, la maladie de Christophe à savoir un emphysème pulmonaire et la sclérose en plaques de Romain qui se déplace en fauteuil roulant.

Michel Drucker a souhaité affirmer qu’il avait un grand respect pour son père biologique et surtout une grande admiration.

Toutefois, le quotidien du chanteur était assez complexe puisqu’il travaillait beaucoup pour tenter d’approcher la perfection dans le but de plaire au public de plus en plus exigeant au fil des titres.

Christophe n’a pas vu le jour une bonne partie de sa vie, il ne dormait pas, il travaillait la nuit tout le temps, il était capable de rester des heures et des heures à la recherche de nouveaux sons, comme un pilote de sons nouveaux, de sonorités que l’on ne connaissait pas.

Michel Drucker a donc fait quelques révélations bouleversantes à propos de son ami Christophe et de la relation avec son fils à savoir Romain.



Michel Drucker lutte aussi contre l’isolement

En parallèle de ses propos pour le fils de Christophe à savoir Romain, Michel Drucker a également accordé une interview à Notre Temps où il partage son implication dans la lutte contre l’isolement. En effet, il est le parrain d’une association et il peut enregistrer des vidéos notamment pour les résidents des EPHAD. Ces derniers sont lourdement touchés par le coronavirus, mais ils sont également victimes de l’isolement.

Au départ, il devait envoyer quelques vidéos toutes les semaines pour briser le cercle vicieux de l’isolement .

. Il a ensuite décidé de dévoiler son quotidien avec des détails concernant les ânes, les chiens, les poules ou encore les chèvres et même les chats.

La fabrication des masques a aussi été filmée, c’est sa fille qui est à l’origine de cet atelier.

Sa petite-fille peut ainsi s’investir dans cette période difficile notamment pour avoir plus de masques, ils sont ensuite distribués dans plusieurs foyers.

Michel Drucker est donc très actif même pendant cette période du confinement et il lui faudra sans doute des occupations pour oublier les derniers deuils qui ont pu rythmer son quotidien. En effet, avec la perte de Johnny Hallyday et de Christophe, ce sont des amis qui ont rejoint les étoiles et Michel Drucker peut lui aussi se sentir de plus en plus seul puisque ses copains disparaissent les uns à la suite des autres. Toutefois, il est toujours au rendez-vous notamment pour une interview classique ou une vidéo, il a d’ailleurs participé plusieurs fois à l’émission TPMP avec Cyril Hanouna.

En ce qui concerne l’association Stop l’isolement, elle permet d’aider les EHPAD qui traversent une période très difficile. Le confinement pour Michel ne semble pas être complexe puisqu’il est très bien entouré grâce à sa fille et sa petite-fille, sa femme est par contre à Paris.