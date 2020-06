Michel Cymes : le docteur qu’on va retrouver ce soir dans les “Pouvoirs extraordinaires du corps humain” réagit en exclusivité à l’allocution d’Emmanuel Macron !

Michel Cymes : il soutient la décision d’Emmanuel Macron sur la réouverture des écoles qu’il juge “indispensable” !

Depuis que le président de la république Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des écoles jusqu’au collège, les parents des plus jeunes enfants sont très partagés. Bien que certains soient très enthousiastes quant au fait de pouvoir renvoyer leurs jeunes enfants à l’école primaire ou au collège, d’autres sont quant à eux beaucoup moins friands de la nouvelle d’Emmanuel Macron et se posent de nouvelles questions… En effet, et si le coronavirus arrivait à l’école de leur enfant, comment pourraient-ils réagir ? Les gestes barrières seront-ils respectés dans les classes ?

Rien n’en est moins sûr, notamment pour les élèves les plus jeunes qui peuvent difficilement comprendre comment et pourquoi les appliquer. On imagine donc que l’avis d’un professionnel de santé peut être très appréciable pour prendre la bonne décision. Alors, faut-il remettre son enfant à l’école à partir du lundi 22 juin ? Et bien Michel Cymes, le célèbre docteur que l’on retrouve parfois à la télévision (et encore une fois ce soir dans les “Pouvoirs extraordinaires du corps humain”) s’est exprimé sur ce sujet.

Interviewé dans l’émission C à Vous sur France 5 hier, le docteur s’est donc exprimé sur le sujet et a donné son avis de médecin professionnel. Il a donc pris la parole sur le sujet et jugé que le retour à l’école était « indispensable » pour les enfants. Selon les propos de Michel Cymès, d’un point de vue sanitaire, il n’y a pas de risque pour les plus jeunes. D’autant plus que selon des études et des statistiques, les enfants seraient à priori « moins contaminants que les autres » selon les propos du médecin. Interrogé par Maxime Switek dans l’émission C à Vous, celui-ci a demandé à Michel Cymès si la décision d’Emmanuel Macron était pertinente, sachant que les vacances scolaires approchent à grands pas d’ici quelques semaines.

Mais le médecin, qui est connu pour exprimer clairement ce qu’il pense et sans aucun détour, a affirmé qu’il y avait aujourd’hui beaucoup d’enfants qui ne vont plus du tout à l’école et qui se retrouvent d’ailleurs complètement en dehors du système scolaire. Par cette décision d’Emmanuel Macron, au delà de la regarder sur le plan sanitaire uniquement, le docteur Michel Cymès met également en avant le fait que l’école est obligatoire en France. Cela devrait permettre à tous les parents de se rappeler de cela mais également aux enfants qui avaient oublié le chemin de l’école !

Michel Cymes : on le retrouve ce soir dans les “Pouvoirs extraordinaires du corps humain” sur France 2 !

Cela faisait longtemps que l’on avait pas vu Michel Cymès dans son émission phare de France 2, les “Pouvoirs extraordinaires du corps humain” ! Alors qu’il a pendant des années présenté une émission médicale sur France 5, le docteur s’est rapidement fait repéré pour sa franchise, son humour et sa bonne humeur ! Il faut dire que le sujet de la santé est important et tient à coeur à de nombreux français, qui ne font pas toujours confiance aux professionnels de santé. En revanche, il faut reconnaître que Michel Cymès sait faire preuve de beaucoup de pédagogie, et c’est sans doute cela qu’apprécient tous les français qui le regardent à la télévision.

Concernant la soirée de ce mardi, on retrouvera Michel Cymes aborder le sujet du mal de dos qui ronge de nombreux français. En effet, qui ne connaît pas une personne de son entourage qui ne souffre pas de ce mal du siècle ? A travers son émission de ce soir, on devrait donc découvrir tous les secrets du mal de dos qui fait souffrir encore à l’heure actuelle de nombreux français sur le territoire.

En revanche, le sujet de la crise sanitaire du coronavirus ne semble pas être présent au programme ce soir, mais cela pourrait être le cas dans une future émission…