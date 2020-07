Michael Schumacher : l’espoir de Jean Todt, découvrez ses propos qui rassure !

Michael Schumacher a passionné les fans de Formule 1 pendant de nombreuses années, mais un accident pendant ses vacances a tout changé. En effet, le coureur a été victime d’une chute et depuis il se trouve dans un état problématique. Cela date de 2013 et depuis près de 7 ans, sa famille tente de garder le secret. Il suffit qu’une rumeur se propage concernant la venue de Michael Schumacher dans un hôpital pour que les photographes et la presse se massent devant l’établissement. Il y a quelques semaines, une polémique avait même vu le jour concernant des clichés de Michael Schumacher sur son lit d’hôpital.

Jean Todt évoque Michael Schumacher

Si vous ne connaissez pas Jean Todt, sachez qu’il est le président de la FIA, mais il a également été directeur de Michael Schumacher chez Ferrari jusqu’en 2006. Pendant près de 10 ans, il a donc suivi le coureur lors de ses prouesses en F1. Les fans sont nombreux dans le monde entier et ils attendent une seule chose : que Michael Schumacher revienne sur le devant de la scène. Cela peut-il se produire ? Il est difficile de répondre à cette question puisque la famille reste mystérieuse concernant l’état de santé de ce sportif. Toutes les spéculations sont alors au rendez-vous.

Jean Todt a toutefois pu voir Michael Schumacher il y a quelques jours alors qu’il était dans sa maison au lac Léman .

. Il faut noter que les visites sont peu nombreuses, car la famille tient à conserver l’intimité de Michael Schumacher.

Vous n’avez donc pas un défilé dans cette demeure, il fait donc partie des rares personnes qui peuvent lui rendre visite.

Les déclarations ont été partagées dans le Daily Mail, selon Jean Todt, son ami se bat et il espère désormais que le monde pourra bientôt le voir. Michael Schumacher et sa famille attendent donc ce moment avec la plus grande impatience. Comme les proches le souhaitent, il est impossible d’en savoir plus sur l’état de santé de ce sportif.

Michael Schumacher fait partie de la meilleure génération

Pour Jean Todt, les comparaisons sont difficiles même s’il aime particulièrement Michael Schumacher. Il préfère préciser que le coureur fait partie d’une génération performante, car à ses côtés, il y a également Fangio, Clark ou encore Senna. Selon lui, Lewis aurait clairement les compétences pour surpasser Michael Schumacher et devenir le meilleur pilote de toute l’histoire de la F1. Il faudra alors attendre pour savoir si le coureur pourrait reprendre une vie « normale ». Certaines spéculations précisent qu’il serait dans un état végétatif, d’autres estiment qu’il peut bouger les yeux seulement. Des rumeurs évoquent également un état de santé très diminué pour la star de la F1 qui ne serait pas consciente.

Seuls les proches de Michael Schumacher et sa famille sont donc au courant de l’état de santé de cet homme qui a été victime d’un accident en 2013 alors qu’il était en vacances dans une station de ski avec sa famille. Le pilote allemand qui est le septuple champion en F1 a subi de nombreux traitements notamment en France. Il semble se reposer près du Lac Léman, dans cette demeure qui est à l’abri de tous les regards indiscrets. Finalement, l’espoir de Jean Todt est similaire à celui des fans, tout le monde veut revoir Michael Schumacher devant les caméras.