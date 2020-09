Michael Lonsdale d’Hibernatus et des hommes et des dieux : ce très grand acteur est décédé à l’âge de 89 ans

Vous avez notamment pu le découvrir dans Des hommes et des Dieux ou, encore, dans le mythique Le nom de la rose. Michael Lonsdale avait de nombreux films à son actif et sa carrière était incroyable. Il avait vu le jour le 24 mai 1931, son père était un Britannique et sa mère, une Française. Il est décédé dans son logement situé à Paris selon les informations du Nouvel Obs qui ont été confirmées par une dépêche de l’AFP. Cette dernière a été réalisée à la suite de la révélation de l’agent de Michael Lonsdale.

65 ans de carrière au cinéma et au théâtre : Michael Lonsdale, ici accompagné de Marguerite Duras (1969), vient de s'éteindre à l'âge de 89 ans… #MichaelLonsdale

Michael Lonsdale, ce sont plus de 200 rôles

Si certains acteurs ont une carrière assez faible avec quelques rôles seulement, ce n’était pas le cas de Michael Lonsdale. Même si vous ne le connaissez pas de nom, vous l’avez sans doute déjà croisé dans une grande production puisque son visage ne s’oublie pas. Il avait à son actif près de 60 ans de carrière, cela lui avait notamment permis d’embrasser 200 rôles au cinéma.

Le comédien Michael Lonsdale, qui a notamment joué dans « Le Nom de la rose » et « Des hommes et des dieux », est mort

Michael Lonsdale a évolué dans le monde du petit écran, mais également dans les salles obscures et le théâtre .

. Il y a 9 ans, il a obtenu un César pour son second rôle dans Frère Luc, il était un moins décrit comme libre et héroïque.

Sa participation à Des hommes et des Dieux reste mythique, mais ce n’est pas la seule.

Vous avez pu le découvrir dans Moonraker, ce sont donc les adeptes de James Bond qui auront pu le connaître.

Michael Lonsdale est aussi apparu dans un court métrage à savoir Degas et Moi. Cet acteur avait donc pu briller à la télévision, au cinéma et sur les planches puisqu’il était réputé pour être très exigeant. Il restera dans le coeur des Français, l’incroyable moine dans le film Le nom de la Rose. Michael Lonsdale avait fait une prestation mémorable et ce film reste emblématique pour de nombreux adeptes du cinéma.

"Ce n'est pas moi qui m'intéresse, c'est d'être les autres." Mythique comédien, acteur singulier, artiste éclectique… Michael Lonsdale est mort à l'âge de 89 ans.

Vous pouvez vous arrêter quelques heures en sa compagnie grâce à ces 2h30 d'entretien.

https://t.co/7rWPNhq7fk pic.twitter.com/HAr7vi4CmW — France Culture (@franceculture) September 21, 2020

Michael Lonsdale était un acteur très demandé au vu de son talent

Cet homme qui revendiquait sa foi avait été converti au catholicisme à 22 ans. Ce fut notamment un tournant dans sa vie et certains rôles qui sont liés à la religion sont bouleversants également, car il avait une maîtrise de ce domaine. Il fut aussi à la tête de certains seconds rôles et il a notamment été accompagné par les plus grands comme Jean-Pierre Mocky. Il a évolué avec Jeanne Moreau et Michel Bouquet. Dans les années 60, il est sollicité de tous les côtés, il avait donc l’embarras du choix pour les rôles. Il a également offert une prestation mémorable dans Hibernatus en 1969 aux côtés de Louis de Funès bien sûr.

Il avait également brillé dans Le village en carton en 2011. Il y a 9 ans, il proposait un rôle qui faisait écho à sa foi. Il incarnait un vieux prêtre, il tentait alors de transformer une église pour proposer un lieu d’accueil afin que les sans-abri et les plus démunis puissent trouver un refuge. Grâce à son travail et à son talent, Michael Lonsdale a eu de nombreuses récompenses comme le prix du Brigadier en 2016, le Prix Lumière en 2011 pour le meilleur acteur et le Globe de Cristal en 2011 pour sa participation à Des hommes et des dieux et le Prix Henri-Langlois pour le même film. C’est donc un très grand acteur qui vient de disparaître et il laisse en héritage une carrière extraordinaire.