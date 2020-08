Mennel Ibtissem (The Voice) : Son gros coup de gueule contre ses détracteurs sur Instagram !

Mennel Ibtissem a marqué les téléspectateurs en participant à l’émission The Voice sur TF1. Sa voix angélique, son regard perçant et son sourire divin ont marqué les internautes, stupéfaits et touchés par sa reprise de Hallulujah de Jeff Buckley, qu’elle a chanté en anglais et en arabe. Les quatre coachs ont été conquis par sa voix et la jeune femme a choisi Mika.

Sa carrière devait être lancée et beaucoup la voyait déjà gagnante. Mais l’artiste a été tout simplement écartée du show, après que deux vieux tweets concernant les attentats de Nice aient été retrouvés par des internautes, occasionnant une énorme polémique.

Mennel Ibtissem crucifixée sur la place publique

Alors adolescente, Mennel Ibtissem avait exprimé toute son incompréhension autour du déroulé des attentats. Elle aura alors écrit deux tweets complotistes qui remettent en cause les informations données par les médias. Cela n’est aucunement illégal (les théories du complot sont nombreuses et leurs adeptes encore plus), mais pourtant, elle est accusée de tous les torts, ses détracteurs refusant de prendre en compte son jeune âge lors de l’écriture de ces tweets.

A Touche pas à mon poste notamment, elle sera littéralement incendiée, les chroniqueurs demandant son départ de l’émission par respect pour les victimes des attentats. Et TF1, face à la polémique, aura décidé de retirer tout simplement la jeune femme du programme.

Difficile de n’y voir autre chose que du racisme, non pas dans la décision de TF1, mais dans celle des internautes de retrouver les vieux tweets de la jeune femme (elle est la seule concernée parmi tous les candidats). Beaucoup d’internautes ont été gênés par le voile de Mennel et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

Mennel Ibtissem invitée sur Balance ton poste

Cyril Hanouna a décidé d’inviter la jeune femme sur le plateau de son émission de débat Balance ton poste. Et celle-ci a tenu à rappeler à l’animateur qu’il s’était montré très dur avec elle et qu’il avait participé au lynchage médiatique qu’elle subissait à l’époque.

La plupart des téléspectateurs sur les réseaux sociaux exprimaient leur joie de revoir la jeune femme, mais ont notamment été choqués par les questions de Cyril Hanouna concernant son voile. Mennel a décidé de ne plus le porter, et l’animateur lui a demandé pourquoi. En d’autres termes, lorsqu’elle porte un voile, on lui demande pourquoi. Et lorsqu’elle ne le porte plus, on lui pose la même question.

Cette manière de demander constamment aux femmes musulmanes d’expliquer leur choix a agacé les internaute qui l’ont fait savoir. Et ces questions énervent également Mennel, comme elle l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux.

« Vous n’avez rien à faire ici » explique Mennel

« Pourquoi tu ne portes plus ton voile » est sans doute la question qui revient le plus aux oreilles de Mennel. Elle a donc décidé d’y répondre une bonne fois pour toute ! « Et bien si vous vous sentez offusqué pour un turban que je ne porte plus… c’est que vous n’étiez pas là pour mon art ou ma voix. Vous n’avez donc rien à faire ici » écrit-elle dans sa story, dimanche 9 août 2020.

Elle a rajouté par la suite : « Simple : celui ou celle qui a un problème avec mon image se casse de mon compte. Cordialement. Les insultes, jugements et critiques de certain(e)s donnent envie de vomir. Merci à tout ceux qui m’envoient leur amour par message« .

On imagine que la jeune femme doit être fatiguée et agacée par ces questions autour de sa religion ou de ses choix liées à celle-ci. Elle veut simplement vivre de sa passion, la musique, et aimerait sans doute que les questions tournent uniquement autour de son art. Elle l’avait d’ailleurs expliqué à Cyril Hanouna. Si elle avait accepté son invitation, c’est uniquement pour parler musique, et non pas pour revenir sur cette affaire qui l’a énormément fragilisé. Elle avait par la suite interprété en Live sa chanson « Ça va« , que certains voient comme une réponse à la période trouble qu’elle a vécu après sa participation à The Voice.