Meghan Markle intéressée lors de son premier mariage ?

Meghan Markle une opportuniste ? La question a souvent été posée et les avis divergent. Celle qu’un livre accuse aujourd’hui d’avoir voulu faire de l’ombre à la princesse Diana et de gérer sa vie en tout premier en fonction de ses intérêts intrigue. De plus en plus de personnes se posent des questions sur sa sincérité. En effet, celle qui a pour habitude de ghoster et d’écarter les gens lorsqu’elle n’en a plus besoin passe pour une manipulatrice et une arriviste. Ses détracteurs n’hésitent pas à dire que Meghan s’est servie de son premier mariage pour devenir actrice. De là à dire qu’elle se sert de son second mariage pour asseoir sa notoriété, le pas pourrait être vite franchi. De façon assez surprenante, Samantha Grant, qui a pour habitude de descendre sa demi-sœur la défend dans ce cas très précis.

Qui est Trevor Engelson, le premier mari de Meghan ?

En fait, Meghan Markle a commencé sa carrière en faisant de multiples petites figurations. Elle a ensuite rencontré son premier mari. Ce dernier était un producteur de télé. Au début c’était de simples amis. Ils ont fini par se marier en 2011. Son ami d’enfance, Ninaky Priddy était sa demoiselle d’honneur. Elle raconte qu’elles étaient comme des sœurs quand elles étaient jeunes et qu’elle était émue aux larmes lors du mariage de Meghan. L’ancienne amie précise que Trévor soutenait Meghan à fond et que cette dernière avait travaillé dur pour y arriver. Selon son ancienne demoiselle d’honneur, Meghan venait juste de terminer la première saison de Suits. Et la jeune femme de préciser que Meghan avait changé après le mariage avec le producteur. Elle explique « il y avait la Meghan d’avant la célébrité et la Meghan d’après ». Et son ancienne amie semble en avoir gros sur la patate. Ainsi elle explique que Meghan ne venait plus voir ses anciennes amies sous prétexte que les gens la reconnaîtraient. Il est vrai que le prétexte est pour le moins curieux.

Les amis ont été choqués par le divorce

La jeune femme continue son déballage en expliquant qu’elle avait été choquée d’apprendre que le couple divorçait. Elle avait bien vu les changements dans le comportement de Meghan et notamment le fait que la nouvelle célébrité commençait à avoir un comportement de diva. « Il fallait tout lâcher pour elle quand elle était là », précise encore son ancienne amie. L’ancienne demoiselle d’honneur explique le premier mari de Meghan avait tout fait pour sauver son mariage, mais que tout simplement Meghan avait pris sa décision. Selon le livre finding freedom, la version de Meghan est qu’elle aurait eu l’impression que son conjoint ne la soutenait pas assez dans sa carrière. Elle lui reprochait de ne pas supporter qu’elle soit plus connue que lui.

Une décision abrupte de la part de Meghan

L’amie d’enfance de l’actuelle épouse du prince Harry explique que la rupture a laissé un arrière goût très amer dans la gorge de l’ancien mari de Meghan. En fait , cette dernière, pour annoncer son divorce à son conjoint lui avait tout simplement retourné sa bague de fiançailles et son alliance par la poste. De plus la jeune femme explique qu’elle n’est absolument pas étonnée que Meghan soit aujourd’hui l’épouse de Harry. Elle a ainsi expliqué à la presse que Meghan était une grande admiratrice de la prince Diana. En effet, Meghan avait un livre retraçant l’histoire de la défunte princesse de Galles. De plus, elle lui avait confié à maintes reprises vouloir aller à Londres. L’ancien mari de l’actuelle duchesse n’a jamais fait le moindre commentaire. Néanmoins il semblerait qu’il n’ait pas gardé les meilleurs souvenirs du monde de son ex-épouse.