Meghan Markle : cette fois où elle s’est trouvée seule dans son coin à siroter son champagne !

Décidément Meghan est toujours en train de se plaindre. Dans le livre « finding freedom » que le jeune couple a autorisé, on peut lire que la pauvre Meghan s’est retrouvée seule dans son coin à siroter du champagne. L’incident a eu lieu lors du mariage de Pippa Middleton en 2017. Et visiblement l’ambitieuse Meghan n’a pas digéré l’affaire. Cela en dit long sur le caractère de la jeune femme. En effet, le mariage de la sœur de Kate a eu lieu alors que Harry et Meghan n’étaient pas encore fiancés. D’ailleurs la question de l’invitation de celle qui n’était encore que la copine de Harry avait fait débat au sein de la belle-famille du prince William. En effet, voir arriver Harry au bras de Meghan aurait relancé les rumeurs dans la presse. Cela aurait pu être interprété comme un signe d’officialisation de la relation entre les deux jeunes gens. C’était d’autant moins souhaitable que William trouvait que Harry faisait preuve de trop de précipitation dans sa relation avec Meghan. Mais Harry avait cependant fini par réussir à imposer sa compagne.

Meghan n’avait pas été à la cérémonie

Meghan n’était pas venue à la cérémonie religieuse. En effet, Pippa ne voulait pas qu’elle lui vole la vedette. Il est vrai qu’en la matière Pippa en connait un rayon. Elle avait elle-même mis une robe longue blanc cassé lors du mariage de sa sœur. En effet, à l’époque, Pippa avait fait sensation avec ses formes. Il s’est avéré par la suite qu’elle portait un push up pour redessiner son postérieur dont les courbes avaient fait parler. Elle n’avait donc pas envie de voir une actrice de Netflix lui voler son grand jour. Le prince Harry s’était donc rendu seul à la cérémonie religieuse. Il s’est ensuite rendu a Londres pour récupérer sa nouvelle chérie et pour se rendre au dîner.

Le principe Harry et Meghan se sont rendus à la réception

Le prince Harry et elle avaient décidé qu’elle se ferait discrète et qu’elle éviterait d’apparaître sur les photos de la soirée, pour éviter toute fuite en direction de la presse. Mais les plans de table avaient séparé les couples, sur la demande de Pippa. Meghan a eu l’impression que c’était intentionnel de la part de la famille de Kate. Or, ce faisant, elle oubliait qu’elle devait passer inaperçue ce jour là pour des raisons protocolaires.Il est donc fort peu probable que cette organisation ait été faite pour ennuyer la toute nouvelle duchesse. Elle n’avait donc pu rejoindre Harry sur la piste de danse qu’après le dîner. Toujours est-il que les Sussex ont estimé qu’il s’agissait de discourtoisie. Meghan dit ne pas leur en avoir voulu mais estime que les tensions avec Kate n’avaient fait que croître et que 2018 était l’année de la cassure.

La cible principale de Meghan est Kate

Meghan semble avoir un vrai souci avec sa belle-sœur qu’elle qualifie de snob. Et on sent la jalousie poindre. Or c’est bien Meghan qui a eu le privilège de voyager dans le train royal et non Kate. Et pourtant Meghan estimait ne pas avoir eu droit à la même considération que Kate. Elle estimait que celle-ci était plus soutenue par la famille royale. Du coté de l’entourage des Cambridge on réfute ce rôle de méchants que les Sussex veulent faire endosser à William et à Kate. En fait, Meghan ne semble pas avoir compris le fonctionnement de la monarchie et de la hiérarchie que cela implique. William est le fils aîné du prince héritier. Il est le numéro deux dans l’ordre de succession au trône et il montera sur le trône d’Angleterre. Harry n’est que le sixième dans l’ordre de succession au trône. Toute la différence est là.