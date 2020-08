Meghan Markle amie avec une immense star de la chanson depuis son déménagement

En Angleterre, Meghan Markle n’a pas une réputation des plus favorables. Accusée d’avoir rompu les liens entre le Prince Harry (son époux) et les autres membres de la famille royale, elle est reconnue unanimement comme celle qui a brisé la famille, surtout depuis le Megxit, évènement appelé comme cela par les anglais, où elle a décidé avec son époux de quitter l’Angleterre pour les États-Unis.

Et la jeune femme ne semble pas regretté ce choix. D’abord, elle n’a jamais réussi à se faire une place au sein de la famille royale (contrairement à une Kate Middleton). Ensuite, elle rêvait de poursuivre sa carrière d’actrice, ce que son rôle au sein de la famille lui interdisait. En s’émancipant, elle peut poursuivre ses rêves et s’éloigner des codes stricts de la couronne d’Angleterre.

Meghan Markle et Adèle, les nouvelles amies inséparables ?

En aménageant à Los Angeles, il était évident que le couple se retrouverait à proximité de stars qui vivent pour la plupart dans la ville qui abrite Hollywood (soit le rêve de Meghan). Et cela n’a pas loupé puisque la chanteuse Adèle vit tout près de la nouvelle habitation de l’ancien couple royal.

Mieux encore, à force de se croiser et de discuter, Meghan et Adèle se sont découvertes une passion commune pour le pilate, qu’elles pratiquent toutes les deux chaque semaine. Une source a en effet confié cela à Ok! : « Meghan et Adele ont suivi des cours de pilates ensemble. Elles adorent ça. Le professeur a également donné des leçons à Harry. C’est un excellent moyen de lutter contre le stress ».

Il faut dire que la jeune femme a toutes les raisons d’être stressée, elle qui a vécu plusieurs mois difficiles en Angleterre et qui a marqué l’histoire de la couronne en demandant à son époux de quitter le pays pour vivre à Los Angeles.

Le pilate : l’anti-stresse de Meghan et le renforcement musculaire d’Adèle

Cela ne vous aura pas échappé, la chanteuse Adèle affiche un physique désormais longiligne, loin de ses rondeurs qu’elle assumait pourtant autrefois. Consciente qu’elle devait avoir une activité physique pour sa santé, la chanteuse a perdu 35 kg grâce à une alimentation adaptée et une rigueur sportive étalée sur plusieurs mois.

Elle peut désormais être fière d’elle tant son corps s’est métamorphosé. Et tout cela, en grande partie grâce au pilate qui n’est pas seulement un bon remède pour le stresse. « La pratique du yoga offre de nombreux avantages : flexibilité et force musculaire accrues, bonheur, meilleure concentration mentale, plus grande capacité à se détendre, moins d’anxiété et une bonne qualité de sommeil » avait confié l’actrice pour justifier des bienfaits de cette pratique de plus en plus courante.

La nouvelle vie de Meghan Markle aux États-Unis

La jeune femme peut en tout cas être très heureuse d’avoir noué une relation avec la chanteuse Adèle, elle qui s’est sentie terriblement seule pendant les mois qu’elle a passé en Angleterre, malgré la présence et le soutien de son époux.

Elle peut désormais enfin vivre la vie qu’elle souhaite aux côtés de son mari, sans se soucier d’un quelconque protocole royal. La sortie prochaine du livre Finding Freedom risque cependant de la rattacher à la couronne tant cet ouvrage semble contenir son lot de révélations. On raconte que Meghan et Harry auraient participé à l’écriture du livre, afin que leur vérité soit racontée.

Les relations entre les membres de la famille, la manière dont Meghan a été accueillie (assez froidement, notamment par le Prince William)… Le livre n’épargnera pas la famille la plus célèbre d’Angleterre qui verrait d’un très mauvais oeil cette future parution. Mais comment en vouloir au couple tant les livres s’attaquant à Meghan Markle sont nombreux ? Leur droit de réponse se trouve certainement dans ces pages, et si nous n’aurons jamais la vérité, nous pourrons cependant avoir un autre point de vue, moins manichéen que le classique « famille royale gentille, Meghan Markle méchante« . On a hâte de le lire !