Matt Pokora : The Voice c’est non ! Le chanteur donne les raisons de son non retour dans l’émission!

Il y a quelques jours, les fans apprenaient que le planning en 2021 de Matt Pokora ne permettait pas au chanteur de reporter les dates de sa tournée. Par conséquent, comme la crise sanitaire est toujours d’actualité et semble prendre de l’ampleur, il a choisi de l’annuler. Vous pourrez toutefois le retrouver sur différentes scènes l’année prochaine puisqu’il sera aussi le parrain du Téléthon. En ce qui concerne sa venue dans The Voice, l’ancien coach a une idée bien arrêtée et Matt Pokora n’a pas l’intention de retourner dans ce programme phare de TF1. Bien sûr, il a partagé une raison pour expliquer son refus.

Un grand MERCI et BRAVO à tous ces enfants extraordinaires de nous avoir tant fait voyager 💖 ! Merci à super @mattpokora 🦸🏼de nous avoir accompagné, à toute l’équipe de the Voice kids ! Merci À @nikosaliagas ♥️ et à tous mes amis coachs pour tous ces beaux moments de partage 🥰 pic.twitter.com/lbEYkMIxXm — Jenifer (@JeniferOfficiel) September 19, 2020

Matt Pokora réserve décembre et janvier à sa famille

Il faut savoir que le chanteur est l’heureux papa d’un petit garçon et il a donc décidé de changer son train de vie. En effet, l’arrivée d’un bébé peut clairement bouleverser votre quotidien et il a choisi de mettre parfois sa carrière entre parenthèses. Ce fut notamment le cas lors de la naissance, il avait arrêté la tournée qu’il ne pourra pas reprendre d’ailleurs à cause du coronavirus. Matt Pokora révèle que son schéma familial l’incite désormais à organiser sa carrière d’une autre façon.

Deux mois seront réservés exclusivement à sa famille à savoir décembre et janvier sans doute à cause des fêtes de Noël et du Jour de l’An .

. Celui qui s’est confié dans le cadre d’une interview sur RTL précise qu’il a tout de même pris du plaisir dans The Voice.

N’oublions pas que sa carrière a pu voir le jour grâce à une participation à un télé-crochet, The Voice peut alors aujourd’hui lancer de nombreux artistes.

Matt Pokora a notamment pu accompagner des talents pendant près de trois ans. Il a eu deux saisons avec les enfants et une seule auprès des adultes. De plus, son palmarès est très intéressant, car il a gagné à deux reprise avec The Voice classique et The Voice Kids. Finalement, le chanteur estime qu’il a eu ce pourquoi il était venu à savoir Lisandro.

Matt Pokora a rempli sa mission dans The Voice

Le jeune chanteur semble avoir la même culture musicale que lui et Matt Pokora voulait donc gagner avec un tel talent. Par conséquent, il est très fier d’avoir remporté une émission avec un tel chanteur et Matt Pokora n’a pas l’intention de revenir. Comme les émissions sont également enregistrées en partie à la fin de l’année, le chanteur ne peut clairement pas délaisser sa famille pour les besoins de ce programme. Finalement, l’artiste a fait le tour du programme et c’est pour ces raisons qu’il ne reviendra apparemment jamais dans le fauteuil de The Voice en tant que coach.

Toutefois, pourrait-il être de passage dans l’émission ? Il faudra attendre les prochaines saisons pour le savoir. La crise sanitaire est toutefois problématique à gérer pour les artistes comme Matt Pokora qui ont été contraints d’annuler leurs représentations. Il avait d’ailleurs partagé une vidéo dans laquelle il partageait forcément sa vive émotion puisque la rencontre avec les fans est toujours un vrai bonheur pour ce natif d’Alsace et plus précisément de Strasbourg dans le Bas-Rhin. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux puisqu’il propose parfois des vidéos de son quotidien, et même de son fils qui a désormais quelques mois.