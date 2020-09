Matt Pokora : pour son anniversaire, il dévoile le clip de son single « Si on disait »

Alors que Matt Pokora a précisé qu’il ne reviendra pas dans The Voice après plusieurs saisons chez les adultes et les enfants, nous apprenons qu’il va sortir un nouveau clip. Il faudra alors être au rendez-vous ce samedi puisqu’il vous propose de le découvrir à 10 heures. Il s’agit de la vidéo tournée dans le cadre de la chanson Si on disait. Ce nouveau single fait notamment partie de la réédition de son album Pyramide qui a connu un vrai succès. N’oublions pas que Matt Pokora a été contraint de stopper sa tournée, et même de l’annuler à cause de la crise sanitaire.

Matt Pokora vous propose un avant-goût de ce single

Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, il est possible de proposer une sorte de teasing. Cela permet de faire monter la pression et surtout de capter le regard de tout le monde. Pour que le succès du clip soit au rendez-vous, il faut bien sûr que les fans soient au courant de la diffusion de la vidéo. Par conséquent, sur son compte Instagram, Matt Pokora vous propose quelques secondes de ce clip ainsi qu’un rendez-vous.

Ce samedi à 10 heures, Matt Pokora se déroulera dans ce clip alors qu’il travaille sur un chapitre final pour son album .

. En effet, le chanteur du Bas-Rhin a déjà proposé une réédition de son album, mais une seconde serait dans les tuyaux.

Si vous suivez Matt Pokora sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute pu découvrir des extraits de chansons inédites que vous retrouverez sur cette réédition.

En ce qui concerne la sortie du single, vous connaissez désormais la date à savoir le 26 septembre.

Comme c’est le cas pour le reste de l’album Pyramide, vous pouvez découvrir Matt Pokora dans une sorte de décor futuriste alors qu’il semble être à l’intérieur d’un vaisseau. Pour en apprendre un peu plus, il faudra bien sûr patienter jusqu’à samedi, mais les fans sont impatients au vu des commentaires dévoilés sur son compte Instagram. La rentrée du chanteur ne sera donc pas totalement morose.

Matt Pokora et ses projets

Le chanteur souhaite se consacrer à sa famille en décembre et en janvier, vous savez donc qu’il n’aura pas de rendez-vous extraordinaire pendant cette période. L’arrivée d’un enfant dans un foyer peut-être assez bouleversant et Matt Pokora est désormais l’heureux papa d’un petit garçon. Il souhaite alors se dégager du temps pour être avec sa famille. Toutefois, des projets sont déjà en préparation avec notamment la seconde réédition de son album que les fans attendent avec une vive impatience. Vous aurez également sa participation au Téléthon en 2021.

Il avait annoncé alors qu’il annulait sa tournée que son planning de 2021 ne pouvait pas être compatible avec le report des dates. Par conséquent, Matt Pokora pourrait avoir d’autres projets dans les cartons pour le plus grand bonheur de tous ses fans. N’hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux puisqu’il partage souvent quelques exclusivités via les photos, les vidéos, mais également les stories. Ce sera aussi l’occasion de le découvrir en compagnie de sa petite famille. Il est aussi sur Tik Tok notamment pour des vidéos assez loufoques que les adeptes adorent. N’oublions pas que Matt Pokora s’est investi il y a quelques jours avec une vidéo dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, il avait d’ailleurs tourné dans une série aux côtés de Muriel Robin.