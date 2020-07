Marine Lorphelin enflamme le web en posant en maillot de bain ! Les fans adorent !

Du repos, voilà ce dont avait besoin Marine Lorphelin. La jeune femme de 27 ans a pu profiter, comme beaucoup de Français, de son weekend. En attendant les vacances, Marine Lorphelin n’hésite pas à prendre un petit peu de temps pour elle, au cœur d’un emploi du temps plus que chargé. Des moments qu’elle souhaite toujours partager avec ses abonnés sur Instagram.

Une photo solaire

En deux jours, Marine Lorphelin n’a eu que très peu de temps pour profiter un maximum. C’est à Palavas-les-Flots, le repère des stars, que la jeune interne s’est rendue. Un moment de quiétude qui a de toute évidence fait du bien à la jolie brune. Si elle n’a publié que très peu de photos (trois) de son weekend, deux, seulement, ont suffi à combler les internautes. Marine Lorphelin s’est ainsi affichée en maillot, rayonnante et souriante. En bikini jaune, le corps à moitié immergé dans la mer Méditerranée la Miss France 2013 a ainsi conquis tout le monde. Des clichés, accompagnés d’une simple légende : « Batteries en cours de chargement… #vitaminesea #bonheur #Méditerranée #smile »

Un air de déjà vu

Ce n’est pourtant pas la première fois que la miss s’affiche en maillot. Mais la belle brune sait à chaque fois conquérir le cœur des Français. Le 9 juillet dernier, Marine Lorphelin avait diffusé une autre photo en maillot, mais cette fois-ci, la jeune femme n’était pas seule. Et pour cause, elle était plutôt (très) bien accompagnée de Laury Thilleman, miss France 2011. « Some good vibes to start the day. C’était tellement génial de retourner sur l’eau et de partager une séance de glisse avec la copine @laurythilleman ! Il me tarde vraiment (beaucoup) d’être en vacances« , avait-elle inscrit sur Instagram. De bons moments entre amies, au bord de la mer, qui avaient plus que ravi les internautes, et Marine Lorphelin elle-même, qui semblait plus qu’heureuse de pouvoir profiter de la vie.

Une interne éreintée

Du repos, des vacances, Marine Lorphelin en rêve. Interne en médecine, la future docteure enchaine les gardes, les heures et même les jours à l’hôpital. Loin de se plaindre, la jeune femme partage malgré tout son expérience sur Instagram. La veille de son départ en weekend, Marine Lorphelin avait tenu à justifier son besoin de partir se ressourcer. « Autant j’adore mon métier, autant j’avais besoin de couper un peu ces derniers temps, mais les journées s’enchaînaient à l’hôpital. Cette semaine a été plus calme et le week-end s’annonce ! Bon week-end à tous et au fait… félicitations aux futurs internes qui ont eu les résultats des ECN !!!! Bienvenue dans la VRAIE vie et un métier passionnant. » Espérons donc que les vacances arrivent bientôt pour Marine Lorphelin qui semble en avoir grand besoin.