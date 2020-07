Manon Marsault enceinte fait des révélations bouleversantes au sujet de sa grossesse !

Manon Marsault, actuellement enceinte d’une petite fille, n’est visiblement pas au top de sa forme comme de son moral…

La candidate de téléréalité, actuellement au casting du programme Les Marseillais aux Caraïbes, diffusé sur W9, voit son ventre et ses courbes commencer à s’arrondir avec certitude et se sent particulièrement mal dans sa peau avec tous ces nouveaux changements physiques.

Tandis que ses camarades Carla Moreau et Kevin Guedj sont confinés à Londres, la jeune maman s’est confié au sujet de sa grossesse sur son compte Snapchat : « Je vous avoue que je suis un peu au bout de ma life là parce que j’en suis au moment où je ne rentre plus dans rien, clairement il n’y a plus aucun pantalon qui me va… Il y avait un seul jean que j’ai reçu il y a quelques semaines, que je ne trouve plus », a ainsi fait savoir la maman du petit Tiago Tanti, tout en expliquant avoir donné de précédents pantalons de grossesse, ce qu’elle regrette maintenant amèrement !

Visiblement à bout, Manon Marsault a ensuite ajouté : « Déjà que je suis en confinement, que ce n’est pas facile de s’apprêter, de ressembler à quelque chose mais alors si en plus je ne rentre plus dans mes pantalons et qu’il n’y a que les joggings de mon mari qui me vont, ça va pas le faire du tout. Je n’avais qu’une envie là, c’était d’aller chez H&M ou peu importe les magasins de grossesse m’acheter des pantalons, des soutifs parce que je ne rentre plus non plus dans aucun soutif, j’ai dû m’élargir du dos »…

« La vérité c’est que je suis dans le moment où je ne me trouve pas bien physiquement du corps. Je suis de 4 mois mais on dirait que je suis de 5 ou 6 mois, en fait ça ne se voit pas… T’as un ventre mais t’as pas le beau corps de la femme enceinte encore. Vous avez compris quoi, j’ai juste du bide » !

Manon Marsault et Julien Tanti, un couple issu de la téléréalité

Découverte dans l’émission de téléréalité Moundir et les apprentis aventuriers, diffusée sur W9, Manon Marsault y a notamment fait la connaissance de Julien Tanti, visage phare de l’autre programme de téléréalité de la chaîne, Les Marseillais. Rapidement en couple, Manon Marsault et Julien Tanti ont continué leur romance hors caméra, partageant sur les réseaux sociaux les moindres faits et gestes de leur couple.

Les deux tourtereaux ont ensuite continué leur aventure télévisuelle en participant à d’autres programmes comme Les Marseillais et les Ch’tis VS Le reste du monde, toujours diffusé sur W9. Malgré une rupture durant l’émission et notamment une tromperie de Julien Tanti, les deux tourtereaux sont finalement rentrés à Marseille pour vivre leur amour, emménageant ensemble et donnant naissance à un premier petit garçon, Tiago. Manon Marsault est actuellement enceinte d’une petite fille.

