Madonna enflamme la toile avec une vidéo dans un bain !

Pour pallier ses effets, le confinement est lancé dans plusieurs pays et cela touche plus d’un milliard d’humains. Aucune couche et aucun secteur d’activité n’est épargné par cette mesure.

Les artistes se retrouvent donc, comme les autres travailleurs, au chômage technique pour la période de confinement.

Toutefois, le développement des outils informatiques permet à ces artistes de mieux gérer leur confinement en publiant des contenus pour leurs fans. Pour certains, le but des posts, c’est de détendre l’atmosphère et donner de leurs nouvelles et pour d’autres, c’est de prodiguer des conseils pour mieux traverser cette passe.

Cependant, les fans de Madonna peinent à situer exactement la toute dernière publication de la popstar dans l’une ou l’autre de ces catégories. Restez focus pour plus de détails sur le sujet !

Le message de Madonna face au coronavirus

Dimanche 22 mars 2020, pendant que les 14 000 de fans de Madonna, abonnés à son compte Instagram s’attendent à avoir des nouvelles de leur star, elle leur balance une vidéo plutôt indécente. Le décor ? Sa baignoire arrosée de pétales de roses. La mise en scène ? Un fond de solo au piano remplie d’angoisse signée Brian Eno. La chanteuse est toute nue dans la baignoire et face à la caméra. Le message ? Philosophique ! Du moins, c’est ce que l’on peut en déduire puisque l’interprète de ‘’Materiel girl’’ a clairement tenu ces propos dans ses déclarations et ce, dans un ton solennel :

la pandémie de coronavirus nous rend tous égaux, à bien des égards,

c’est le grand égalisateur et c’est ce qui est terrible et génial,

nous sommes tous dans le même bateau,

si le bateau coule, nous coulons tous ensemble.

La star insiste sur le fait que l’épidémie se moque du statut social des humains, de leurs capacités et de leurs potentiels (drôle, intelligents), de leurs âges ou de leurs objectifs. Ce message pour le moins incompris par la majorité de ses fans ne sera pas le seul de Madonna depuis le début du confinement.

Par exemple, deux jours avant cette publication, soit le 20 mars, sur Instagram et Twitter, la star avait déjà suggéré aux internautes de consommer des frites en lieu et place des pâtes pendant la période de confinement. Elle a en outre repris dans la vidéo, son titre ‘’Vogue’’ en y adaptant des paroles liées à l’épidémie qui sévit.

Réactions des fans de Madonna face à sa publication

Les réactions des internautes n’ont pas tardé à pleuvoir dès que la star a publié sa vidéo. Dans l’ensemble, il faut simplement dire que la grande majorité de ses fans est partagée entre l’amusement et l’inquiétude. Les appréciations sont donc moyennes. On se demande ce qui dérange exactement dans la publication. Est-ce le décor ? Est-ce la mise en scène ? Ou est-ce le message ? À s’en tenir aux réactions des internautes, c’est un mélange de tout ça qui dérange en réalité.

Les commentaires des fans se montreront formelles et afficheront leur position par rapport aux déclarations de la star.

On y lit clairement que l’égalité devant la maladie qu’elle prône n’est pas conçu de la sorte par la majorité des internautes.

Pour eux, il y a bel et bien une différence entre les hommes même face à la même épidémie. Par exemple, un internaute en commentaire lui suggère de ne pas rendre romantique une situation qui tient foncièrement du drame. Pour lui, les gens peuvent mourir de la même épidémie, mais la douleur du pauvre se fera beaucoup plus ressentie.

Face à tout ça, la question logique qui se pose est celle de savoir si la star n’aurait pas signé par cette vidéo une chute de sa popularité. Si tel devait être le cas, quelle alternative trouvera-t-elle pour remonter la pente sur ce marché hautement concurrentiel ? Des questions auxquelles Madonna devrait réfléchir assez tôt !