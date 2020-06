Louane : elle dévoile toute sa vie personnelle ! Découvrez son nouveau compte Instagram !

Louane est une artiste très connue en France, notamment pour ses chansons et pour son rôle principal dans le film "La famille Bêlier". Cependant, elle ne donnait plus trop de nouvelles d'elle depuis 2019... et on a appris récemment qu'elle était devenue maman !

Née le 26 novembre 1996, Louane (Anne Peichert de son vrai nom) a grandi en région Nord-Pas-de-Calais dans une famille de six enfants.

La jeune femme a fait ses débuts très tôt dans le showbiz car elle a découvert sa passion pour la musique dès son plus jeune âge:

En 2008 elle participe à « L’école des stars » diffusée sur D8

En 2013, elle rejoint l’équipe de Louis Bertignac pour l’émission The Voice. Dans le même temps, elle perd son père à qui elle rend hommage avec la chanson « Imagine » de John Lennon

En 2014, elle intègre le casting de film « La Famille Bêlier » et obtient le premier rôle. Tout le monde salue son interprétation touchante et elle reçoit des récompenses pour son jeu d’acteur. Elle perd sa mère des suites d’une longue maladie.

Orpheline, Louane ne se laisse pas abattre et continue de travaille d’arrache pied pour rendre fiers ses défunts parents. Elle connait alors une ascension fulgurante dans le monde de la musique.

Louane : une artiste très discrète sur sa vie privée

Louane reste cependant une artiste très discrète qui ne communique pas trop sur sa vie privée. En 2019, elle se retire presque totalement des réseaux sociaux avec un message énigmatique « A suivre » en février. Elle fait simplement quelques apparitions comme dans Taratata en juin ou encore au concert d’Angèle en juillet. Louane apparaît également en septembre dans l’émission « Clique » présentée par Mouloud Achour. Elle y parlait des violences faites aux femmes, un combat qui a l’air de la toucher particulièrement.

Des photographes avaient également capturé des photos de son ventre rond en janvier 2020, lors d’un défilé de Jean-Paul Gaultier. Depuis, Louane ne donnait plus vraiment de nouvelle d’elle jusqu’à ce qu’on apprenne que la jeune femme attendait en fait un bébé ! Elle est donc devenue maman de la petite Esmée qu’elle a eue avec son compagnon le musicien Florian Rossi.

Louane : elle offre à ses fans un accès total à son compte Instagram privé !

Soudainement, la chanteuse a complètement changé d’idée : elle a décidé de ne plus rien cacher de sa vie privée. Louane a en effet demandé à Instagram de fusionner ses deux comptes Instagram : son compte officiel et son compte privé, destiné à l’origine à ses amis et à sa famille. Ses fans ont donc eu la joie d’accéder à des contenus qui étaient privés jusqu’à maintenant. Mais ce n’était pas simple car il a fallu qu’Instagram accepte de fusionner deux comptes et de rapatrier ses abonnés sur son unique compte.

Elle a pris la décision de garder le nom de son compte privé, rendu public : watchoutforthetornado. Sa vie privée et sa vie professionnelle feront désormais compte commun. Sur son ancien compte officiel, vous trouverez justement une vidéo de la jeune femme qui vous annonce la fusion de ses deux comptes. Elle explique que ses fans lui ont manqué et qu’elle revient sur les réseaux sociaux.

Louane a donc dû se consacrer à sa petite fille pendant et après sa grossesse. En couple depuis 2018 avec Florian Rossi, les deux amoureux ont pu prendre du temps pour eux et accueillir comme il se doit leur premier enfant. Sur le compte Instagram de la chanteuse, vous pouvez d’ailleurs retrouver un cliché adorable avec la petite Esmée née il y a quelques mois seulement.

Louane : que projette-t-elle dans les mois qui arrivent ?

On ne sait cependant pas si Louane prévoit de prolonger sa tournée arrêtée en 2019 alors qu’elle est maman depuis seulement quelques mois. De plus, le coronavirus a rendu difficile l’organisation des concerts et autres événements musicaux rassemblant beaucoup de monde au même endroit. Peut-être va-t-elle être de retour au cinéma ? Nous ne savons pas non plus !

Bien qu’elle ait été absente longtemps des réseaux sociaux, ses fans ne l’ont pas oubliée. Sa dernière apparition sur Instagram a récolté beaucoup de succès et ses abonnés ont pris plaisir à découvrir toutes les photos inédites qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de voir. Ce fut donc le festival de likes qu’elle a reçu et Louane doit avoir bien des commentaires à lire.

Entre sa petite fille, son compagnon aimant et sa carrière qui promet encore de beaux succès, Louane a de quoi devenir une femme heureuse et accomplie. On lui souhaite tout le bonheur du monde.