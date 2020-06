Louane : elle balance tout sur sa fille sur les réseaux sociaux et fait taire les plus folles rumeurs !

Alors que la jeune chanteuse vient tout juste d’accoucher, des plus folles rumeurs apparaissent ici et là sur les réseaux sociaux, mais elle a rétabli la vérité !

On ne peut qu’imaginer la peur pour de nombreux parents qui doivent élever leurs jeunes enfants pendant la crise sanitaire du coronavirus. Alors que nous ne savions que peu de choses sur le COVID19 il y a à peine quelques semaines, on imagine que Louane, comme de nombreux français, a pu être très inquiète pour la situation sanitaire actuelle et pour le futur de son enfant.

En effet, va-t-on tous attraper le coronavirus ? Quelles en seront les conséquences ? Des questions qui font parfois très peur quand on sait aujourd’hui, après le confinement, que le virus a fait des milliers de morts en France et continue d’ailleurs à sévir, bien que cela soit dans une moindre mesure comparé à il y a plusieurs semaines. Louane a bien heureusement donné de ses nouvelles dans un live sur Instagram pour rassurer tout son public à la fois sur la situation mais aussi sur les folles rumeurs autour de son enfant.

En effet, la jeune chanteuse qui avait été révélé par “The Voice” vient tout juste d’accoucher il y a quelques mois et ses fans se posaient beaucoup de questions concernant l’état de santé de sa famille. Elle a bien heureusement déclaré que sa famille allait bien et qu’elle était très heureuse, ce qui a sans aucun doute rassuré ses fans et fait taire de nombreuses rumeurs ! Car il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle folle rumeur circule sur les réseaux au sujet des stars qui pourraient être liées de près ou de loin au coronavirus, et certains fans n’hésitent pas à les propager sans aucune vérification !

Mais concernant la chanteuse Louane, tout semble aller pour le mieux avec sa fille. Elle a en revanche tenue à rétablir la vérité sur sa fille et notamment sur son prénom. En effet, certains fans étaient persuadés que celle-ci s’appelait Isabel, alors qu’en réalité celle-ci s’appelle Esmée. Un très joli prénom pour l’ancienne gagnante de “The Voice” qui vit actuellement des jours heureux.

On imagine d’ailleurs que la situation aurait été complètement différente si Louane avait participé à “The Voice” cette année, alors que la jeune femme s’apprête à sortir un cinquième album !

Louane : que ce serait-il passé si elle avait participé à The Voice en 2020 ? Aurait-elle gagné la compétition ?

Ses fans de la première heure se souviennent encore de sa séquence très émouvante dans The Voice où la jeune femme faisait une de ces toutes premières apparitions à la télévision française. En effet, on a pu la retrouver dans “L’école des stars” en l’an 2008 mais surtout en 2013 dans “The Voice” pour la plupart des françaises et des français. On imagine alors le choc que cela pu être pour elle d’être sélectionnée par le jury de l’émission, qui lui aura ensuite permis de réaliser ses albums par la suite. La situation aurait-elle été différente cette année, en 2020 ?

Et bien oui, sans aucun doute ! Tout d’abord, parce que le jury est complètement différent que celui de l’époque, et on ne sait pas si le nouveau jury se serait retourné en entendant la voix de Louane, ni quel jury elle aurait pu choisir à son tour ! Enfin, il faut se rappeler que la saison actuelle de “The Voice” a été complètement chamboulée à cause de la crise sanitaire du coronavirus, c’est donc une émission qui aura pris bien plus de temps que prévu. En revanche, la chanteuse Louane n’a pas réagi à la situation de l’émission de “The Voice” sur les réseaux sociaux, ne s’exprimant que très peu sur ces sujets.

On imagine d’ailleurs qu’elle doit être bien occupé avec sa petite famille comme de nombreux parents qui doivent s’adapter tous les jours pour leurs jeunes enfants : les premiers mois des bébés ne sont pas toujours faciles à vivre !