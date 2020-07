Loana disparue – Plus de réponse aux messages ! Sa famille s’inquiète fortement !

Actrice de cinéma, la quadragénaire a été rendue célèbre grâce à son apparition dans la téléréalité de Loft Story, réalisée en 2001.

Depuis, elle s’est construite un public d’admirateurs qui ne cessent de suivre ses actualités tant sur sa vie professionnelle que privée.

Loana, de son côté, ne prive pas ses fans de ses nouvelles qu’elles publient d’ailleurs sur les réseaux sociaux au quotidien.

Cependant, depuis peu, Loana est restée inactive sur ses comptes de réseaux sociaux (pas de publication, pas de réponses aux internautes).

Ce silence inquiète ses fans qui n’ont que trop soif d’apprendre ce qu’il est advenu de leur star. Plus de détails sur la situation ici !

Loana Petrucciani : aux dernières nouvelles

La disparition de la star de téléréalité a été remarquée sur les réseaux sociaux depuis le lundi 17 février 2020. Depuis cette date, elle a laissé ses fans, les 227 000 abonnés à son compte Instagram sans nouvelles. Et pourtant, jusqu’à la veille de cette brutale disparition, les publications de Loana étaient tout à fait, ‘’normales’’. En réalité, elles ne laissaient transparaître aucune émotion ou état d’âme en particulier qui puissent donner la puce à l’oreille de ses fans.

Loana allait parfaitement bien (avec des hauts et des bas bien entendu) jusqu’à cette date, à s’en tenir aux avis de ses fans. Par exemple, sa toute dernière publication en date sur Instagram présentait une vidéo de la star. Elle était au lit et dans une tenue provocante. Pour toute légende, la vidéo portait quatre phrases qui se présentent chronologiquement comme suit :

Coucou mes Loulous !!

Alors, en forme ou non ?!

D’après vous…??

Je vous embrasse très fort et bien plus encore, gros bisous.

Contrairement aux attentes de ses fans internautes, ce sont leurs propres publications qui ont pris la place de celles auxquelles ils étaient habitués sur le compte de la star. De plus, à s’en tenir à ces messages postés, on sent clairement que l’inquiétude est bien présente. “Coucou, tu es en confinement ? Ça va ?” Cette publication récente d’un internaute le témoigne largement.

Loana Petrucciani : des faits prémonitoires de la situation actuelle

Bien que la toute dernière vidéo publiée par Loana ne laissât rien présager de suspect, les commentaires de ses fans attiraient l’attention sur une sorte de problème qu’elle semblait cacher. Par exemple, on peut y lire ce qui suit en commentaire : “Alors je suis désolée de te dire qu’effectivement tu n’es pas en forme. Ton élocution au fil des posts ne s’améliore pas. Si tu as de vrais amis, ils doivent intervenir et t’orienter vers un addictologue. À ce rythme, tu ne tiendras pas 10 ans.”

Ce commentaire de l’internaute nous amène à puiser un peu plus dans l’histoire de la pionnière de la téléréalité, pour détecter des indices sur son silence. En réalité, la vie de la star n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. D’ailleurs, sur Snapchat, elle a récemment fait un rappel sur ses trois arrêts cardiaques et ses deux comas.

Ces événements ont marqué la période dite ‘’sombre’’ de sa vie. L’autre événement, plus récent qui a marqué la vie de Loana et qu’elle n’a pas hésité à partager avec ses fans, c’est le fait qu’elle ait été victime de violence physique de la part de son ex petit ami. Voici un aperçu des révélations de la star sur ces faits.

La descente aux enfers de Loana depuis Loft Story en 2001

#TBT, c’est le nom de l’émission diffusée sur le Discovery de Snapchat au cours de laquelle, Loana a fait des confidences sur ses moments difficiles vécus depuis 2001. Entre ses tentatives répétitives de suicide et ses addictions (alcool, drogues et médicaments), Loana est véritablement descendue aux enfers pendant cette période. Des sorties nocturnes avec des encouragements à prendre de l’alcool et des produits illicites.

Au début, tout cela était bien anodin, mais au fil du temps, c’est devenu une véritable dépendance. Loana pensait pouvoir arrêter simplement par son bon vouloir, mais ses tentatives se sont soldées par un échec. En lieu et place d’un arrêt, elle a eu de la paranoïa en récompense. Pour sortir de cette mauvaise passe, Loana devra compter plusieurs années, des internements en hôpital psychiatrique, trois comas et deux arrêts cardiaques.

Le chaos sentimental qui vire vers la violence

Entre Loana et Frédéric Cauvin, son ex-compagnon, la relation a toujours été conflictuelle et marqué par des violences, jusqu’alors, verbales sur la star. C’est dans le week-end du 08 février que la situation a dégénéré. Selon, les déclarations de Loana à la police, Frédéric Cauvin se serait introduit chez elle à Paris, par effraction, l’aurait giflé et jeté sur le lit avant de prendre des biens lui appartenant.

Bien que la star n’ait pas porté plainte, le simple fait d’avoir alerté la police peut déjà donner le plein pouvoir au Procureur de la République pour se saisir du dossier. Quel que soit le motif de cette disparition de Loana des réseaux sociaux, il faut dire que son retour est souhaité par ses fans. Sa bonne humeur leur sera d’un grand appui pour mieux passer ce temps de confinement.

Loana a donc connu des périodes assez difficiles et les internautes craignent le pire. Dans tous les cas, l’ancienne candidate de téléréalité est invitée à répondre au plus vite à toutes les sollicitations. Son absence pourrait illustrer son humeur, elle a peut-être envie de se centrer sur elle-même, car la pression est souvent difficile à supporter.