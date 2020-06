Les Reines du Shopping : une influenceuse révèle les dessous cachés de l’émission

Les Reines du Shopping est sans doute l’une des émissions préférées de téléspectateurs de M6. Depuis plusieurs années, elle connait un grand succès, le charisme et la notoriété de Cristina Cordula n’y étant certainement pas étranger.

Chaque semaine, cinq participantes ont pour objectif de trouver le meilleur look possible selon un thème donné. Chacun défile à la fin de son shopping et est notée par ses concurrentes (sur dix). A la fin de la semaine, Cristina donne également sa note, et celle qui obtient la meilleure moyenne remporte 1000 euros.

Une influenceuse raconte les coulisses

Sur son compte Tik Tok @thegingerchloe, la jeune Chloé a décidé de raconter à ses abonnés les coulisses de l’émission et de répondre aux questions qu’ils peuvent potentiellement se poser.

Elle explique que les candidates arrivent sur Paris le dimanche soir et sont logées dans un hôtel en banlieue parisienne. Elles sont chaperonnées par une nounou qui fait en sorte qu’elles ne se croisent pas avant que débute la compétition.

Tout est pris en charge par la production : hôtel, nourriture, les candidates ne déboursent rien, à par si elles souhaitent entre elles aller au restaurant.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, l’émission se déroule bien durant cinq jours, du lundi au vendredi, et chaque jour une candidate est filmée pour faire son shopping.

Chloé raconte comment s’est déroulé le sien. Elle explique que le but de l’émission est de conserver un certain suspens quant au choix de la tenue. Or, si elle ne trouve qu’une seule tenue qui lui plait dans une boutique, la candidate devra obligatoirement en trouver deux autres à essayer, qu’elles lui plaisent ou non.

Pour assurer la surprise quant au choix final, la candidate devra trouver des points positifs et négatifs sur chaque tenue, même pour celles qu’elle n’aime pas.

Le shopping ne dure pas deux heures, mais toute la journée

Quand l’émission est diffusée, le chrono est affiché en bas à gauche de l’écran pour que le téléspectateur se fasse une idée du temps qu’il reste. Mais en réalité, le shopping dure toute la journée et le chrono est stoppé à plusieurs reprises, en cas de problèmes techniques ou durant la pause déjeuné.

Surtout, il faut parfois une heure pour se rendre dans une autre boutique, la production enlève donc un forfait de cinq minutes par changement de boutique, pour ne pas pénaliser celles qui sont coincées dans les embouteillages.

Après leur défilée, les candidates sont prises en photo par la production qui note également comment elles sont habillées, coiffées et maquillées. Elles enlèvent ensuite leur tenue qui est précieusement gardée par des membres de l’équipe.

Mais le vendredi, quand Cristina Cordula vient à leur rencontre pour leur parler des looks choisis, elles sont toutes habillées comme durant leur défilé. C’est en réalité à elles de reproduire ce look, de refaire une coiffure identique et un maquillage similaire.

Les reines du shopping : les secrets du succès

La jeune femme ne crache pas dans la soupe et semble avoir apprécié son expérience auprès de Cristina Cordula. L’émission connait encore et toujours un beau succès qu’on va tenter d’expliquer.

D’abord, le concept est aussi simple qu’il est efficace. Le casting est toujours concocté aux petits oignons et rares sont les épisodes sans punchline bien sentie. Plusieurs candidates ont fait le buzz grâce au programme.

De plus, l’émission sait comment évoluer et se diversifier. Les thèmes sont larges et variés et la production propose de nombreuses idées comme le spécial influenceuses, donc, mais aussi les spéciales mères / filles.

Et il y a évidemment Cristina Cordula à qui l’émission doit énormément. L’ancienne mannequin semble prendre toujours un réel plaisir à commenter les tenues des participantes et à leur donner des conseils pour se magnifier et se mettre en valeur. C’est elle la vraie patronne de l’émission, celle que les candidates rêvent de rencontrer à la fin de la semaine. Si toutes les émissions proposées avec Cristina Cordula ne fonctionnent pas toujours (voir Objectif 10 ans de moins qui a été très critiquée), celle-ci reste une valeur sure pour M6 qui n’est pas prête de la déprogrammer.

Vous pouvez retrouver l’émission tous les jours, du lundi au vendredi.