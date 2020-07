Les Marseillais vs Le reste du monde : Maeva éliminée, Carla intervient et critique les autres candidats

Il ne se passe pas une seule journée sans qu’une nouvelle information ne nous parvienne concernant le tournage mouvementé des Marseillais vs Le reste du monde. La plupart des fuites viennent des candidats eux-mêmes qui se confient sur leurs réseaux sociaux, puisqu’ils peuvent avoir accès en libre service à leur téléphone une fois rapatriés à l’hôtel.

Après Carla, Maeva aurait été éliminée. La maman de Ruby n’a pas hésité à dire ce qu’elle pensait de ce départ et en a profité pour, au passage, glisser un petit tacle à sa famille des Marseillais, elle qui en accusent certains de vouloir toujours faire les émissions dans leur intégralité, au détriment des autres.

Maeva éliminée par son équipe des Marseillais

Pour rappel, l’émission voit deux clans (Les Marseillais d’un côté, Le reste du monde de l’autre) s’affronter lors d’épreuves collectives (pour gagner des points ou un candidat) et individuelles (pour gagner des points). Chaque semaine, le compte des points est effectué, et l’équipe qui en rapporte le moins doit éliminer un candidat.

Cela nous offre parfois quelques séquences équipes, faites de cris et de larmes, certains candidats vivant mal le fait d’être éliminés de la sorte par leurs propres coéquipiers. Mais c’est le jeu.

D’après les informations qui sont arrivés jusqu’à nous, Carla aurait été éliminée suite à une grosse dispute avec Manon. Cette dernière aurait alors tout fait pour que la maman de Ruby soit éliminée du jeu, bien aidée (vraisemblablement) par le fait que Carla s’était mise pas mal de personnes à dos.

Carla dégoûtée pour Maeva

Après Carla, Maeva aurait elle aussi été éliminée par ses camarades de jeu. Ceux-ci ont-il était agacés par ses disputes à répétition avec Greg ? Cela est fort probable puisqu’on apprenait qu’un énorme clash avait eu lieu entre les anciens amoureux. La dispute était si intense que plusieurs candidats l’ont rejoint, à l’image de Jessica Thivenin et Mélanie Da Cruz.

Si nous ignorons la réelle raison derrière cette élimination (en attendant la diffusion du mois), Maeva aurait dans tous les cas quitté l’aventure. Ce qui a énormément déçu Carla : « Comme vous le savez, Maeva a quitté le jeu. Je suis trop dégoûtée pour elle. J’avais trop envie qu’elle aille jusqu’à la fin. C’est la vie, c’est comme ça. On s’est fait une raison avec Maeva. On arrive jamais à faire cette aventure en entier. C’est fou, il y a des personnes qui la font jusqu’au bout, mais nous, jamais !«

Carla lance ici un joli petit tacle aux Marseillais, ceux qui font l’intégralité de l’aventure chaque année et sacrifient toujours les mêmes candidats. Pas sûr qu’ils apprécient.

Entre Carla et Manon, c’est fini !

Cette nouvelle aventure aurait non seulement mise à mal l’amitié entre Carla et Manon, mais l’aurait également enterré. Les deux candidates se seraient si violemment disputées qu’elles ne seraient désormais plus amies. Elles ne se suivent d’ailleurs plus sur les réseaux sociaux, comme pour montrer que dans la réalité comme dans la vie virtuelle, tout est fini entre elle.

Ce n’est pas la première fois que les deux jeunes femmes se disputent lors d’une émission. La précédente saison des Marseillais vs Le reste du monde avait d’ailleurs été marquée par leur dispute, suivie d’une guerre froide entre les deux jeunes femmes.

Mais pas sûr que cette fois-ci Maeva (ou un.e autre) ne parvienne à les faire se réconcilier. Manon s’est en tout cas confié sur Snapchat, expliquant qu’elle lisait un peu de tout sur les réseaux sociaux et qu’elle avait hâte que les téléspectateurs voient le programme pour enfin avoir la vérité sous leurs yeux. Elle a d’ailleurs expliqué qu’elle regarderait également l’émission, d’autant plus qu’elle aura accouché au moment où la diffusion commencera et qu’elle aura donc tout son temps.

Reste à savoir si le montage conviendra à la maman de Tiago. Les candidats de télé-réalité déplorent en effet parfois le montage qui est fait dans les émissions. Mais Manon a l’air sure d’elle et semble ne pas penser une seconde être en tort concernant sa dispute avec Carla. Réponse à la rentrée, donc.