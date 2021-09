Les 12 coups de midi : L’animateur Jean-Luc Reichmann fait une annonce pour son programme… Un très gros changement est prévu pour bientôt !

Les émissions télés ont dû s’adapter pour pouvoir présenter malgré la situation sanitaire. Dans Les 12 coups de midi, ce fût également le cas, mais après plusieurs mois, les choses vont enfin s’alléger. Jean-Luc Reichmann vient d’annoncer un futur chamboulement.

Les 12 coups de midi avec ou sans public

L’émission de Jean-Luc Reichmann a toujours cartonné, et la crise sanitaire n’y a rien changé. Cependant, cela fait bien plus d’un an, que le public a déserté les tribunes de l’émission. Si dans plusieurs autres émissions télés, le public est accepté, c’est souvent en nombre réduit, et tous portent un masque. Jusqu’à présent l’émission de Jean-Luc Reichmann reste stricte et sans public depuis plusieurs mois. Ainsi, Les 12 coups de midi se passe jusqu’alors dans un studio vide, où il n’y a que l’animateur et les candidats.

Dans le but d’apporter plus de dynamisme à l’émission, il avait été décidé que les invités participent à distance et en visioconférence. Il s’agit à chaque fois des familles ou des amis des candidats, qui interagissent depuis chez eux. Il a bien fallu que chacun s’y habitue, à commencer par les fans, qui ne pouvaient plus participer aux différents enregistrements. De même, cela a représenté un surplus de travail pour Jean-Luc Reichmann en tant qu’animateur. De plus, connu pour aimer interagir avec son public qui le lui rend bien, celui-ci en a été attristé.

Finalement, il s’en est bien accommodé, et le public s’est finalement habitué au nouveau visage du plateau des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann a révélé que la manière de tourner avait dû être modifiée, les amenant à s’adapter à une nouvelle manière de procéder. Si l’absence de public a pu être compliquée pour lui, l’animateur a finalement trouvé que cela apporte une certaine intimité entre lui et les candidats, comme des têtes à têtes. Néanmoins, les choses sont sur le point de changer une fois de plus…

Le chamboulement annoncé par Jean-Luc Reichmann

De plus en plus d’émissions télé accueillent à nouveau de public sur leur plateau télé, mais toujours pas les 12 coups de midi. Pour cette rentrée, de nombreux fans espèrent que ce sera le cas, mais non. Finalement, Jean-Luc Reichmann vient de donner la bonne nouvelle. C’est officiel, dès la mi-octobre, le plateau des 12 coups de midi accueillera enfin du public.

Cependant, le célèbre animateur a précisé que ce sera un mini public, et qu’ils seront tous masqués. Malgré tout, cela suffira certainement pour apporter plus de vie sur le plateau, comme il l’espère.

Après l’annonce d’un tel projet, on se demande si l’actuel plus grand maître de midi, sera toujours dans la course à ce moment-là. Nous parlons de Bruno, qui est en ce moment, le plus grand champion de tous les temps, puisqu’il a réussi à battre tous les records existants dans le monde. Cependant, celui-ci n’a pas encore eu la chance de jouer avec un public sur le plateau. Ce sera sûrement une expérience intéressante pour lui.