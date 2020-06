Les 12 Coups de midi : Colas doit être éliminé pour les fans, voici les explications

Depuis vendredi dernier, Éric n’est plus dans l’émission des 12 Coups de midi pour le plus grand malheur de ses fans. Ces derniers auraient aimé qu’il puisse au moins dépasser le million d’euros et surtout atteindre les 200 participations. Colas en avait décidé autrement puisqu’il a eu l’occasion de détrôner le grand maître de midi qui se retrouve désormais à sa place. Toutefois, l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann est pointée du doigt, car les téléspectateurs veulent désormais qu’il soit éliminé à son tour. Finalement, les téléspectateurs et passionnés de ce programme n’arrivent pas à trouver leur nouveau chouchou.

Colas, dans les 12 Coups de midi n’est pas apprécié

Les fans ne peuvent pas choisir le nouveau maître de midi et le successeur d’Éric ne semble pas faire l’unanimité. En effet, la personnalité n’est pas celle escomptée et si certains pensaient que le candidat Éric était hautain, ils ont désormais trouvé celui qui pouvait détenir la palme. Bien sûr, les goûts et les couleurs ne s’expliquent pas, certains apprécient heureusement Colas qui est donc soutenu sur les réseaux sociaux.

Il apparaît toutefois comme un peu froid et distant, il n’aurait pas un comportement digne des maîtres de midi comme peuvent le mentionner les fans sur Twitter .

. Les critiques fusent, car Colas n’aurait pas assez d’humilité et il pourrait même se prendre au sérieux.

Les fans des 12 Coups de midi espèrent désormais qu’il sera éliminé prochainement pour tenter de trouver un nouveau candidat nettement meilleur.

Dans tous les cas, les commentaires sont peu élogieux et ils sont destinés à Colas qui est décrit comme prétentieux ou encore arrogant et certains vont même penser qu’il n’a pas de charisme puisqu’il est assez fade à l’écran. Il ne faut pas oublier que les premières participations pour les 12 Coups de midi peuvent être intimidantes. Il est souvent difficile de se retrouver sur un plateau de télévision face à Jean-Luc Reichmann alors que la pression est forte. Il a éliminé le plus grand maître de tous les temps, il doit donc être à la hauteur, ce qui peut être angoissant et stressant.

Tous les maîtres de midi ont été pointés du doigt

Il n’y a pas eu un seul candidat qui a fait l’unanimité auprès des fans français. À chaque fois, dans les 12 Coups de midi que ce soit Éric ou encore Paul et désormais Colas, les critiques sont nombreuses et finalement toujours les mêmes. Certains fans estimaient que Paul était beaucoup trop renfermé sur lui-même pour une telle émission et d’autres critiquaient l’air froid et glacial d’Éric qui a pourtant versé une larme lors de sa dernière apparition sur le plateau des 12 Coups de midi. Vous pourrez d’ailleurs retrouver tous les anciens maîtres de ce jeu dans quelques jours pour un grand prime organisé sur TF1.

Le but est de fêter dignement les 10 ans des 12 Coups de midi qui sont présentés depuis le début par Jean-Luc Reichmann. Ce dernier a partagé quelques informations lors d’un entretien accordé à Anne Roumanoff. Il a précisé qu’il était d’une exigence insupportable, mais cela est sans doute bénéfique pour ce programme puisque les audiences sont au beau fixe. Même pendant le confinement avec quelques rediffusions, le succès était incroyable. La chaîne principale détient donc un programme très fort qui ne cessera de s’imposer au fil des prochaines années.