Leïla Bekhti et Cyril Lignac : Les 2 amis se retrouvent sur le plateau du journal et ça part vite en taquineries !

L’ambiance était plutôt détendue dans le journal de 20h30, ce dimanche 26 septembre 2021 sur France 2. Le présentateur Laurent Delahousse avait pour invités, la comédienne Leïla Bekhti et le chef Cyril Lignac. Des taquineries n’ont pas tardé entre les deux amis comme on pourrait s’en douter.

Leïla Bekhti et Cyril Lignac dans le journal sur France 2 !

Laurent Delahousse a reçu 2 célébrités dans son journal, ce dimanche 26 septembre. Le 1er à venir sur le plateau de télévision était le chef Cyril Lignac. Plusieurs sujets ont été abordés avec le chef renommé connu pour être l’une des stars de M6. Ainsi, on apprend que la suite s’annonce très chargée pour Cyril Lignac. D’ailleurs, le présentateur a souligné qu’il a été très difficile de pouvoir inviter le chef sur son plateau.

Il faut dire que l’animateur de Tous en cuisine est un homme très occupé, et il attribue cela à sa curiosité naturelle. Homme d’affaires avec plusieurs restaurants, Cyril Lignac a confié que ses restaurants avaient à chaque fois des cartes aux sensations différentes. En plus de ses affaires en France, il a même un restaurant à Londres également. Cuisinier et pâtissier aussi, Cyril Lignac semble être infatigable. Le restaurateur étoilé a confié aimer créer, aborder la cuisine de différentes manières, etc.

Peu après l’entretien avec Cyril Lignac, Leïla Bekhti rejoint le plateau de Laurent Delahousse. L’actrice était là pour parler du prochain film dont elle est à l’affiche et qui sortira le 29 septembre 2021. Intitulé Les Intranquilles, le film aborde un thème intéressant. Notons que c’est le film Sheitan de Kim Chapiron qui a révélé la jeune femme. Alors qu’elle est venue sur le plateau, la vue de Cyril Lignac a tout de suite fait sourire la mère de famille. En effet, tous 2 se connaissent très bien. Parfaitement au courant, Laurent Delahousse a demandé s’il était utile de les présenter l’un à l’autre dans ces conditions.

Ambiance détendue chez Laurent Delahousse

A la question du présentateur de France 2, Leïla Bekhti a répondu en souriant que tous 2 se connaissaient bien. Pour ceux qui se demandent ce qui a bien pu amener les 2 personnalités à se rencontrer, l’actrice n’a pas tardé à partager la réponse : « On se connaît de cuisine évidemment… ».

Alors que Laurent Delahousse a questionné Leïla Bekhti pour savoir si elle avait la chance de bénéficier des conseils de Cyril Lignac, la réponse était négative. L’épouse de Tahar Rahim a été catégorique sur ce point, alors que Cyril Lignac s’est défendu en disant que Leïla était très affutée, et qu’elle aimait bien manger. Taquine, celle-ci a répondu que c’est de la faute de Cyril Lignac, si à chacune de ses 3 grossesses, elle a pris 27 kilos !

Alors que le restaurateur était hilare sur le plateau, la jeune femme a ajouté qu’elle ne l’aimait pas trop, et que ça dépend des moments. Puisqu’elle a avoué aimer manger au restaurant, il faudra faire avec le chef, qui se marre bien des petits tacles de son amie.