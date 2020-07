Lea Michele (Glee) : pourquoi elle a désactivé Twitter juste après la disparition de Naya Rivera

Dans Glee, Lea Michele interprétait Rachel Berry, une diva égocentrique à la voix en or – le personnage principal. Mais il semblerait que ce rôle ne soit pas si éloigné de la réalité et que la jeune femme avait également un comportement de diva sur le plateau.

Dans l’autobiographie de Naya Rivera (intitulée Sorry not Sorry), l’actrice révèle qu’elle était amie avec la star de la série au début du show, mais que du fait du comportement de Lea Michele, leur relation s’est complètement détériorée au fil des années.

Naya Rivera disparaît : l’hypothèse de la noyade privilégiée

En fin de semaine dernière, les fans de Glee ont appris une terrible nouvelle. Naya Rivera, l’interprète de Santana, personnage culte de la série, est portée disparue. Alors qu’elle s’était rendue sur un lac avec son fils, celui-ci a été retrouvé trois heures plus tard seul sur le bateau, endormi.

Le garçon de 4 ans a fini par confier que sa mère avait sauté pour nager, mais qu’elle n’était jamais revenue. La disparition est rapidement lancée et les recherches débutent pour retrouver l’actrice.

Mais très vite, le shérif local annonce que l’hypothèse de la noyade est privilégiée et qu’il est malheureusement fort probable que le corps ne soit jamais retrouvé. Une vidange (déjà prévue) du lac le mois prochain pourrait cependant aider les secouristes. Retrouver le corps de Naya reste une priorité pour le shérif, qui souhaite que la famille de l’actrice puisse faire son deuil.

Lea Michele dans la tourmente quelques semaines auparavant

La série Glee s’est logiquement retrouvée en Tendance sur Twitter suite à l’annonce de cette tragique nouvelle. Nombreux sont les fans à y croire encore. A espérer que l’interprète de Santana est encore en vie.

Il y a quelques semaines, la série avait également fait parler, mais pas pour les mêmes raisons : en marge du mouvement Black Lives Matter. Lea Michele, l’actrice principale du show, avait en effet écrit un Tweet pou venir en soutien à ce légitime combat.

Mais la jeune femme a été rattrapée par son passé puisque de nombreux acteurs du show télévisé l’accusent d’être hypocrite, elle qui aurait eu un comportement raciste sur le plateau, transformant le tournage en véritable enfer pour certains comédiens.

On ne parle plus là d’un possible comportement de diva, mais d’un comportement inhumain, soutenu par plusieurs acteurs. La jeune femme avait fini par s’excuser, expliquant qu’elle ne se rappelait pas avoir eu un tel comportement, mais qu’elle ferait tout pour inculquer à son futur enfant des valeurs d’amour et de tolérance. L’actrice est en effet enceinte.

Lea Michele supprime son compte Twitter

Lors de cette polémique, l’actrice avait tenu à s’expliquer et avait donc écrit ce long texte qu’elle a relayé sur les réseaux sociaux. Avec les jours, la polémique s’était faite moins intense et les internautes étaient passés à autre chose.

Mais elle a été relancée par ce tragique fait divers concernant Naya Rivera. L’actrice était en effet très appréciée des fans du show du fait du personnage qu’elle interprétait. Santana peut se vanter d’être la protagoniste la plus drôle de Glee, celle dont les punchlines font toutes mouches, celle qui allie humour noir et sex-appeal. Tout le contraire de Rachel Berry, personnage finalement peu intéressant.

On peut rajouter à cela le fait que les actrices en elles-mêmes ne s’aiment pas (ou plus) et que Lea Michele ne possède aucunement un fort capital sympathie. Il n’en faut pas plus pour les fans de demander un échange. Ils sont en effet nombreux à se lamenter, expliquant qu’ils auraient préféré que ce soit Lea Michele qui ait disparu.

Des mots très durs qui doivent très certainement toucher la jeune femme qui doit surveiller sa santé, du fait de sa grossesse. C’est sans doute pour cela qu’elle a préféré supprimer son compte, pour ne plus avoir à lire les horreurs écrites à son sujet.

On espère en tout cas toujours une fin heureuse à cette étrange disparition, mais cela fait désormais plusieurs jours que Naya Rivera a disparu, et les chances de la retrouver en vie sont désormais extrêmement faibles.