Lea Michele enceinte – Une grossesse cachée pendant le confinement ! Elle officialise enfin en photos !

Alors que tout la destinait à une vie merveilleuse aux côtés de Cory Monteith, son partenaire dans Glee et dans la vie réelle, Lea Michele a vécu un vrai drame.

Une période sombre pour Lea Michel

En effet, Cory est retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de Vancouver à seulement 31 ans en 2013. Le jeune acteur avait fait une overdose entre héroïne et alcool. Cette horrible nouvelle avait profondément choqué tous les fans de Glee mais encore plus sa petite-amie Lea Michele. Cette dernière avait ensuite sombré dans une période noire et avait eu du mal à ressortir la tête de l’eau.

Heureusement, la belle américaine a pu compter sur le soutien de ses proches de ses fans et de son ami l’homme d’affaires Zandy Reich. Elle s’est d’ailleurs rapproché de lui alors qu’il était présent pour la soutenir dans cette terrible épreuve. Ils se sont officiellement mis en couple 4 ans plus tard. Lea n’oublie pas Cory (elle lui a d’ailleurs dédié un tatouage) mais elle refait sa vie pour enfin être heureuse.

Lea Michel et Zandy Reich : amoureux comme jamais

Lea et Zandy se connaissent en fait depuis plusieurs années. Ils attendent deux ans avant de se marier en mars 2019, en Caroline du Nord, uniquement entourés par leurs proches ! A cette occasion, la star de Glee a partagé une photo de sa superbe bague de fiançailles sertie de diamants. Cette bague a été conçue par son mari actuel Zandy et créé par Leo Yerushalmi, célèbre bijoutier.

Désormais, Lea Michele nage dans le parfait bonheur avec son époux. « Nous sommes tellement heureux d’être mariés et si reconnaissants d’être entourés par nos amis et notre famille. Et par dessus-tout, nous sommes heureux de passer le reste de nos vies ensemble » avait-elle déclaré avec émotion. « J’épouse mon meilleur ami, c’est la meilleure chose au monde. A ce moment précis de ma vie, je suis plus heureuse que je ne l’ai jamais été » a finit-elle par dire.

Un bébé en 2020 pour le couple Lea Michel et Zandy Reich !

2020 serait-elle l’année du bébé ? Il semblerait que oui ! Un de leurs proches a confié que Lea et Zandy « ont toujours voulu être parents ». Fin 2019, elle avait également adressé un message sur Instagram qui avait fortement éveillé les soupçons : « Je suis tellement excitée pour 2020 et pour ce que l’année me réserve ».

Les amoureux ont donc dû passer un nouveau cap pour compléter leur bonheur et Lea attendrait donc un bébé. Ses fans seront plus que ravis de la nouvelle et certains guettent déjà les photos de la belle brune dans l’espoir de voir son ventre s’arrondir.

Malheureusement, l’actrice cache son ventre sur chaque photo postée sur les réseaux sociaux pendant ce confinement qu’elle partage avec son mari et sa mère, ce qui fruste fortement ses abonnés ! Va-t-elle enfin dévoiler sa grossesse ? Peut-être que la future maman attend simplement d’avoir passé le cap des 3 mois.