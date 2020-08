Lea Michele de Glee : son mystérieux bébé est né ! Nous connaissons son prénom !

Il y a quelques semaines, le casting de Glee était à nouveau plongé dans l’horreur et certains estiment qu’il est clairement maudit. En effet, les décès ont été nombreux avec notamment celui de Naya Rivera. Cette dernière est décédée dans le lac alors qu’elle effectuait une sortie en bateau avec son fils. Aujourd’hui, c’est une bonne nouvelle qui se retrouve dans les colonnes des magazines people puisque l’enfant de Lea Michele est né.

Une grossesse mystérieuse et la naissance de l’enfant

Si vous ne suivez pas forcément les péripéties de l’actrice, vous serez surpris d’apprendre qu’elle a mis au monde un enfant. Cette grossesse n’a pas été médiatisée et elle a également choqué tout le monde, Lea a été peu généreuse en détail concernant cette période. Selon le site People, l’enfant a donc vu le jour et celle qui joue Rachel Berry dans Glee est une jeune maman comblée alors qu’elle a tout de même traversé l’Enfer.

En 2013, alors qu’elle est en couple avec Cory Monteith, elle apprend le décès de celui-ci alors qu’il interprète Finn Hudson dans la série .

. Un hommage lui a été rendu dans un épisode où Naya Rivera apparaît également bouleversé lorsqu’elle interprète sa chanson.

Lorsque Naya Rivera est décédée, elle a également rendu un hommage à celle-ci sur les réseaux sociaux sans, toutefois, s’étendre sur le sujet.

Les deux jeunes femmes n’auraient pas toujours eu une bonne entente. Dans tous les cas, Lea Michele a refait sa vie dans les bras de Zandy Reich et ensemble, ils ont désormais un enfant. En mars 2019, ils se sont dis oui et un bébé vient désormais apporter une dose de bonheur supplémentaire. Selon le site, il s’agit d’un petit garçon, il a vu le jour le 20 août dernier, il est en bonne santé et tout le monde semble ravi au plus haut point. Lea Michele aurait décidé de le prénommer Ever Leo. Ce petit garçon lui permet alors de tourner les pages les plus bouleversantes de son existence.

Lea Michele n’oublie pas Cory pour autant

Certes, elle a refait sa vie et elle est désormais une jeune maman alors qu’elle est âgée de 33 ans. Pourtant, elle n’oublie pas Cory qui était un vrai amour. Ils ont pu apprendre à se connaître sur le plateau de cette série à succès dont la dernière saison a été diffusée il y a quelques années. Sur les réseaux sociaux, si vous suivez les péripéties de cette actrice, vous savez sans doute qu’elle multiplie souvent les hommages en faveur de Cory Monteith qui partageait sa vie à l’époque. Elle a souvent précisé qu’il était aussi son meilleur ami et elle avait l’impression à ses côtés de se transformer en une reine.

L’anniversaire de la mort de Cory a également été profondément triste en 2020 puisque Naya Rivera a été découverte sans vie dans le parc au même moment. Quelques jours auparavant, son petit garçon était retrouvé seul sur le bateau emprunté quelques heures plus tôt. Depuis, les investigations avaient été intenses pour la retrouver, mais c’est son corps qui a été repéré. L’enfant aurait précisé qu’elle l’aurait aidé à regagner le bateau, mais elle aurait ensuite sombré dans l’eau. Les spécialistes estiment que la fatigue aurait pu l’empêcher de revenir à son tour au bateau, car le lac est réputé pour son courant. De nombreuses personnes ont déjà disparu dans ces eaux.