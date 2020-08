Le prince Joachim de Danemark opéré d’urgence en France : les explications !

Alors qu’il séjournait dans le château de Cayx dans le Lot, propriété de la couronne danoise depuis 1975, le prince Joachim de Danemark, âgé de 51 ans, a subitement présenté des symptômes inquiétants. Des symptômes qui ont nécessité l’intervention sans délai des secours ainsi qu’une hospitalisation immédiate.

Une opération délicate du cerveau

C’est tard dans la soirée du 24 que le membre de la famille royale danoise a été pris en charge à Toulouse. En effet, aux premiers signes de malaise, Joachim de Danemark a d’abord été hospitalisé à l’hôpital de Cahors. Au vu de son état, les médecins de Cahors ont préféré le faire évacuer sur le CHU de Toulouse. Lors de son arrivée au service, les médecins se sont de suite rendus compte de la gravité de l’état du prince héritier danois. En effet, suite à des examens approfondis et comme le craignaient les médecins, un caillot de sang s’était formé dans la tête du fils de la reine Margrethe II. Il n’y avait ainsi pas de temps à perdre pour sauver le père du top model, le prince Nikolai, et il a fallu intervenir de suite. L’opération a été un plein succès et selon les indications du palais royal du Danemark, l’époux de la princesse Marie est dans un état stable et se repose, entouré des siens.

Néanmoins les sujets de la couronne danoise sont inquiets dès lors que le palais verrouille la communication autour de la santé du plus jeune fils de la reine. Le porte-parole du palais s’était contenté d’indiquer qu’il était trop tôt pour dire quelque chose. Cette déclaration a provoqué l’inquiétude dans le pays et la presse danoise bruisse de rumeurs et de conjectures sur l’état de santé de Joachim.

Lors d’un séjour dans le Lot

Mais que diable faisait un prince de sang royal danois dans la région bordelaise ? Il faut savoir que la couronne danoise possède un domaine viticole dans le Lot, le Château de Cayx, qui a été acquis dans le milieu des années 70. Cette demeure, qui date du 15ème siècle, fait partie d’un domaine viti-vinicole qui produit du vin de Cahors. Le père du prince, le défunt Henrik était français et originaire du Lot. Francophile convaincu, son fils a épousé en seconde noce la princesse Marie, une française. La famille recomposée vit à Paris où le prince vient d’ailleurs de suivre une formation militaire. C’est à l’occasion des vacances de la petite famille que le quinquagénaire a été victime d’un AVC.

L’état du prince serait stable

Le palais a la haute main sur la communication autour du prince et peu de nouvelles filtrent sur l’état exact de l’altesse danoise. Le prince se reposerait entouré des siens et selon un souhait express de sa majesté la Reine Margrethe II, il convient de laisser la famille tranquille et loin des tourments médiatiques afin qu’elle puisse se consacrer sereinement et entièrement au prince.

Se posent alors les questions d’une rééducation voire d’éventuelles séquelles. Le palais n’est guère loquace ; il s’est contenté de dire que le prince allait le mieux possible au vu de la situation. De leurs coté, les médecins danois sont plus qu’inquiets dès lors qu’il s’avère que le fils de leur monarque a été évacué par ambulance et non par hélicoptère, ce qui aurait permis de gagner un temps précieux. Bien entendu seul l’avenir dira ce qu’il en est et on ne peut que souhaiter un bon rétablissement à Joachim de Danemark.