Le Prince Harry aurait été envoyé en cure de désintoxication : une demande de son père, le Prince Charles !

Aujourd’hui, le Prince Harry semble serein et apaisé, il est marié et papa d’un petit garçon. Il a certes décidé de couper les ponts avec la famille royale notamment pour s’envoler aux côtés de sa belle au Canada puis aux États-Unis. Avant de rencontrer l’être aimé, de fonder une famille, la situation était préoccupante pour le Prince Harry qui s’est retrouvé au coeur de plusieurs polémiques. Si son frère semblait beaucoup plus calme, il était par contre assez turbulent comme un documentaire peut le révéler.

Le Prince Harry aurait fait une cure de désintoxication à 16 ans

La famille royale tentait de conserver le secret puisque la presse n’a jamais été mise au courant d’un tel séjour. C’est le documentaire sur le Prince Harry « The Troubled Prince » diffusé sur Channel 5 qui est à l’origine de ces informations. Il avait donc à l’époque 16 ans et la cure de désintoxication semblait indispensable. Ce serait d’ailleurs son père le Prince Charles qui aurait décidé de l’envoyer dans un tel établissement.

Le Prince Charles avait appris que son jeune fils était accro au cannabis, il pouvait alors fumer régulièrement et l’alcool coulait aussi à flots pendant les soirées .

. Pour que la situation ne devienne pas insupportable et beaucoup plus difficile à supporter, le Prince Harry a été envoyé en cure de désintoxication comme l’affirme le documentaire.

Le journal le Mirroir donne aussi des informations supplémentaires concernant le lieu puisque le prince était au Featherstone Lodge, c’est un centre pour toxicomanes à Peckham.

Les polémiques ont donc été nombreuses pour la famille royale qui a sans doute eu des difficultés avec le Prince Harry, mais finalement la persévérance a sans doute payé. En effet, il est aujourd’hui marié à Meghan Markle et il est le papa d’un petit Archie. Certes, son départ de la Couronne a également fait couler beaucoup d’encre en Angleterre, mais aussi dans le monde entier. Certains ont estimé qu’il était manipulé par sa femme, vulnérable, faible et qu’il serait pris au piège dans ce mariage. Ce sont bien sûr des spéculations qui n’ont pas fait l’objet d’une confirmation de la part de la Couronne.

Le Prince Harry est-il désormais serein ?

Si vous regardez toutes les rumeurs, vous aurez des difficultés à penser que le Prince Harry est serein. Dans tous les cas, il est désormais au Canada ou aux États-Unis avec sa famille alors qu’il a décidé de couper les ponts avec les exigences de la famille royale. Bien sûr, certaines sommes d’argent ont été supprimées par la Reine qui aurait eu une discussion assez importante avec son petit-fils. C’est une première pour cette famille, mais ce n’est finalement pas surprenant pour ceux qui peuvent connaître l’histoire du Prince Harry.

Le frère du Prince William a toujours été un peu différent, il s’est retrouvé au coeur de plusieurs polémiques notamment avec une photo qui avait embarrassé la Couronne. En effet, il s’était affiché lors d’une soirée avec un déguisement nazi. Cela remontait à 2005, il est alors bien loin de ces frasques désormais, il semble aux premiers abords heureux avec sa petite famille. Le centre de désintoxication aurait aussi porté ses fruits, car les spéculations nous apprennent qu’il n’aurait plus de comportements de ce genre.