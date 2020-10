Le prince Charles a dépensé une véritable fortune pour pourvoir aux besoins de ses fils !

Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. C’est en tout cas ce que dit la sagesse populaire. Et la sagesse populaire a souvent raison. Et ce n’est certainement pas le prince de Galles qui va nous contredire. Loin de là. En fait, le Prince de Galles est aussi duc de Cornouailles , et ce duché est à l’origine de l’immense fortune du prince héritier. En effet, sur les terres fertiles de son duché se trouve la plus grande et la plus connue des fermes bio. Et elle est exploitée par Charles, du moins jusqu’à ce que sa mère monte sur le trône. Certes, Charles perçoit une rémunération de la part de la couronne, dès lors qu’il a des engagements officiels. C’est aussi le cas de ses enfants. Mais de nombreux, voire la plupart, des extras de ses enfants sont financés par l’héritier de la couronne.

Le prince Charles gagne une petite voire une grande fortune par an

Le mari de la regretté Diana rentre bon an, mal an, 20 millions d’euros sur son compte privé. Le tout vient de son activité. Les gens ignorent souvent que celui qui va accéder au trône est aussi un riche propriétaire fermier mais qui exploite sa propre ferme. Tous ses produits sont bios et sa marque fournit la quasi-totalité des tables royales. De plus, Charles les vend au détail dans des boutiques d’épicerie fine. Son Altesse produit du lait, des fromages, des biscuits et pleins d’autres produits agricoles. Et heureusement que Charles a cette source de revenus, car il est fort peu probable que sa mère lui aurait donné de l’agent pour ses fils. En effet, la monarque a la réputation d’être un peu pingre. Régulièrement les journaux s’amusent des cadeaux qu’elle fait à son personnel. Entre le parquet de lessive ou encore les chaussettes, la souveraine déteste vraiment dépenser. Certains membres de l’entourage savent d’ailleurs très bien qu’il fait froid dans les châteaux de la souveraine. Le bois de chauffage est cher.

Charles a payé une grande partie de la villa de Harry à Santa Barbara

On sait aujourd’hui que la villa des deux jeunes gens a couté très cher et qu’elle était au-dessus des moyens que les Sussex avaient au moment de son achat. Et il est vrai qu’il s’est dit de suite que le père du prince avait contribué à l’achat en faisant un très joli chèque au jeune couple afin que ce dernier puisse s’offrir la propriété convoitée. S’il est vrai que les jeunes gens ont entre-temps signé un superbe contrat avec Netflix, ils ont néanmoins pu bénéficier de l’aide du prince. Et ce n’était pas la première fois que le prince de Galles avait fait des frais pour le jeune couple. En effet, lorsque ce dernier avait été s’installer au Canada, c’est encore le prince Charles qui avait financé la sécurité du jeune couple. Mais il ne faut pas croire pour autant que Son Altesse Royale favorise le petit dernier plutôt que l’ainée. S’il est vrai que William bénéficie de très beaux logements à Kensington, Harry en bénéficiait aussi. Du moins tant que le jeune homme et son épouse vivaient en Angleterre et faisaient partie des membres seniors de la famille royale.

Charles finance aussi William

Le prince Charles a, à plusieurs reprises, financé des personnels pour son fils ainé mais aussi d’autres dépenses. Ainsi entre avril 2019 et mars 2020, Charles a dépensé plus de 6 millions d’euros pour ses fils. Or, à cette époque, le manoir des Sussex à Santa Barbara n’était pas encore à l’ordre du jour. Il faut ainsi y rajouter le gros chèque que Charles a fait pour la propriété californienne de son fils. Mais maintenant que Harry travaille avec Netflix, le porte-monnaie de son père va pouvoir respirer.