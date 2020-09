Le nouveau film de Johnny Depp sort directement en vidéo.

View this post on Instagram

#waitingforthebarbarians Premiere TODAY in Mongolia 🇲🇳 ✨✨✨ I am so sad that I am unable to be at the premiere today 😞 this is a throwback photo from Venice in the team’s absence! I am super happy that the film is coming to Mongolian audiences💙💙 Монголын үзэгчид та бүхэнтэйгээ Waiting for the Barbarians киноны Монгол дахь нээлтээр ийнхүү уулзаж байгаадаа баяртай байна. Ковид 19 тэй холбоотойгоор киноны нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцож чадахгүй байгаадаа хүлцэл өчье. Waiting for the Barbarians кинонд хамтран тоглосон монголынхоо хүндтэй уран бүтээлчдээр бахархаж байна, та бүхэндээ дахин талархал илэрхийлье 🙏🙏 I am HONOURED to have worked with this incredibly talented group of artists and the #waitingforthebarbarians team🙏 #jmcoetzee #michealfitzgeraldproducer #ciroguerra #markrylance #johnnydepp #robertpattinson #tserendagvapurevdorj #gurseddalkhsuren #dulguunerdenegaramkhand @blackstallionmongolia @bayana_garma #gretascacchi #daviddencik #harrymelling #davidmoorst @fayce9 #chrismenges #carlopoggioli @martrocchia @armizio #leodavis #lissyholm #victoriabeattie @adri_tsigy @olguitasegura #deborahdobsonbach @ladymonikabacardi @andreaiervolinoproducer and everyone else involved in the film 🎞 ♥️