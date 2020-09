Le Meilleur Pâtissier ce soir sur M6 : Mercotte a détesté la première épreuve !

L’émission culte de M6 fait son grand retour le mercredi 30 septembre 2020. Le programme défendu par Cyril Lignac et Mercotte a pu engager son tournage malgré l’épidémie de coronavirus en cours, avec des participants qui respectaient les distances de sécurité et les mesures mises en place par le gouvernement. Malheureusement, le tournage a dû être interrompu et Mercotte s’est vu être écartée, car considérée comme une personne à risque du fait de son âge. Pourtant, ce n’est pas pour cette raison qu’elle garde un mauvais souvenir de la première épreuve.

9 gâteaux sur 14 à la noix de coco pour Mercotte

Les téléspectateurs découvriront ce soir le premier épisode du Meilleur Pâtissier. Nous verrons donc les nouveaux candidats qui espèrent tous succéder à Camille, grande gagnante de la précédente édition. Les internautes ont hâte de découvrir les créations des nouveaux participants et espèrent que le niveau de la compétition sera relevé. On compte sur Cyril Lignac et Mercotte pour se montrer exigeants et proposer des épreuves à la hauteur !

Malheureusement pour Mercotte, la toute première épreuve n’a pas été à son goût. En effet, Le Parisien révèle les confidences de l’animatrice. Les fans de l’émission le savent, elle déteste la noix de coco. Pourtant, neuf des quatorze candidats ont décidé de proposer des gâteaux à base de noix de coco. Un cauchemar pour elle. « Je déteste ça ! Ils ne suivent pas ou quoi ?« .

Mercotte en visio-conférence après un cas de coronavirus

Si le tournage a pu débuter malgré la crise sanitaire que nous connaissons, il a dû être interrompu puisqu’un membre de l’équipe a été testé positif au coronavirus. Closer révélait même quelques semaines plus tard que 16 autres personnes étaient également touchées par le virus. Le 6 août dernier, la production a été arrêtée, et des solutions ont dû être trouvées pour que le programme puisse être diffusé comme d’habitude à l’automne. Il ne restait plus beaucoup de candidats puisque Cyril Lignac et Mercotte s’apprêtaient à choisir les participants qui rejoindront les quarts de final.

M6 a décidé de ne prendre aucun risque, et Mercotte a dû rentrer chez elle. Considérée comme une personne à risque (elle est âgée de 77 ans), elle a suivi le programme par visioconférence depuis sa maison située en Savoie, à Saint-Alban-Leyss. Elle n’a donc évidemment pas pu goûter les gâteaux et créations des candidats et a dû faire confiance à Cyril Lignac. Tout juste pouvait aller juger l’esthétique des gâteaux.

Mercotte voulait revenir !

Les producteurs l’assurent : tout a été respecté pour limiter au maximum les risques de transmission. Mais ils le rappellent, le risque zéro n’existe pas. Mercotte souhaitait en tout cas absolument retourner auprès des candidats, surtout qu’elle n’a jamais contracté le virus : « J’étais prête à y retourner, d’autant plus que la distanciation, le port du masque hors caméra, du Plexiglas, des cuillères de couleurs différentes pour la dégustation et toutes les autres précautions ont été prises ». Elle explique n’avoir « jamais dépassé les 36,1 °C de température ».

Le but pour l’émission était de ne pas faire ressentir la présence du coronavirus à l’écran. Les temps sont suffisamment anxiogènes pour que les téléspectateurs n’aient pas à suivre leur émission préférée tout en se rappelant que le coronavirus fait rage dehors. « Hormis le masque, personne ne verra la différence avec les saisons précédentes », promet Benjamin Ferel.

Quelques différences seront cependant au rendez-vous, mais rien qui viendra gâcher le bon déroulé des épisodes. Outre les masques transparents, les gâteaux seront présentés sous cloche pendant les dégustations. « Et, cela se verra peu à l’écran mais les plans de travail sont élargis pour permettre aux juges de s’approcher de ces pâtissiers en herbe tout en maintenant les distances nécessaires ».

Une des émissions préférées des internautes

Chaque année, Le Meilleur Pâtissier est suivi par plus de 2,3 millions de téléspectateurs. M6 collectionne les émissions désormais cultes. Entre Les Reines du Shopping, Top Chef, Pékin Express ou Le Meilleur Pâtissier, la chaîne propose des programmes originaux et divertissants qui plaisent aux téléspectateurs. On attend donc avec impatience le retour de l’émission.