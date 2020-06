Amel Bent son mari sera jugé 4 jours après la finale de The Voice : découvrez pourquoi

Amel Bent se disait au plus bas lorsque son mari a fait cinq mois de prison en 2016, mais elle risque de repasser par des moments difficiles.

TF1 a enfin réussi à caler la fin de son émission culte The Voice. Pour rappel, l’émission passait chaque samedi alors que le confinement débutait. Certains épisodes ont donc été très raccourcis afin de pouvoir maintenir les dates des demi-finales et de la finale, en direct.

Mais la chaîne a du se résoudre à stopper la programmation afin d’assurer le meilleur spectacle possible quand les conditions le permettraient. C’est désormais chose faite puisque l’émission revient enfin sur les écrans de télévision dès le samedi 6 juin.

Amel Bent, coach de The Voice qui séduit les téléspectateurs

Cette année, le casting est composé de Pascal Obispo, Lara Fabian, Marc Lavoine et Amel Bent. Et la chanteuse de Ma philosophie peut se vanter de faire l’unanimité. Les internautes la trouvent naturelle, bienveillante. Elle fait le show sans trop en faire – un reproche souvent fait aux membres du jury – et a su rapidement s’imposer.

La jeune femme est certainement ravie de pouvoir travailler avec ses protégés pour les émissions prévues en direct. Cette année, en raison de l’épidémie de COVID-19, les émissions devront se passer de public.

Les candidats devront donc performer et convaincre les téléspectateurs de voter pour eux sans la chaleur d’une audience physique présente dans la salle.

Le mari d’Amel Bent jugé quelques jours après la finale

Mais ce moment d’euphorie qui attend la chanteuse risque d’être parasité par une autre nouvelle, celle de l’audience de son mari. Le procès de Patrick Antonelli aura lieu dès le 17 juin, d’après les informations obtenues par Gala.

L’accusé comparaîtra pour corruption dans une affaire de faux permis de conduire. Durant trois jours, il assurera sa défense en espérant sortir vainqueur. Petit retour sur l’affaire pour laquelle il risque gros.

Patrick Antonelli : une arnaque à un million d’euros

Le mari de la coach de The Voice est accusé – aux côtés d’une employée de la préfecture – d’avoir procuré des vrais-faux permis à plusieurs élèves de son auto-école, qui se trouve à Neuilly.

Tout cela n’était bien entendu pas gratuit puisque Patrick Antonelli demandait en échange de grosses sommes d’argent qui pouvaient parfois s’élever à 12 000 euros. D’après Le Parisien, cette habile combine a permis au mari d’Amel Bent de réunir plus d’un million d’euros. Il aurait en effet délivré plus de 250 vrais-faux permis de conduire, entre 2013 et 2015.

Patrick Antonelli déjà emprisonné pendant cinq mois

Mais le mari de la chanteuse s’est fait attraper par la police et a passé cinq mois derrière les barreaux. La chanteuse se rappelle de cette époque avec beaucoup de tristesse, puisqu’elle indique que si elle faisait la une des journaux, ce n’était aucunement pour sa musique.

Patrick Antonelli attend depuis qu’il est sorti de prison la date de son procès qui, par un concours de circonstance, aura donc lieu seulement quelque chose après la fin de The Voice.

On peut néanmoins compter sur Amel Bent pour ne rien laisser transparaître pendant le tournage de l’émission, elle qui illumine chaque samedi soir le plateau de sa bonne humeur communicative.

TF1, grande gagnante du confinement ?

Comme toutes les chaînes, TF1 a été sacrément fragilisée par les mesures de confinement. Pourtant, la chaîne s’en est sortie avec bien plus que les honneurs, notamment à son programme phare Koh Lanta qui passionne chaque vendredi les téléspectateurs

Avec le retour de The Voice, qui a également vu ses audiences remonter pendant le confinement, cette fin de semaine s’annonce forte en émotion pour la chaîne.

En effet, vendredi soir, les téléspectateurs assisteront à la grande finale de Koh Lanta. Après avoir vu Claude, Inès et Naoil se qualifier pour la mythique épreuve des poteaux, ils assisteront enfin à la conclusion. Et pour les internautes, il n’existe qu’un seul gagnant : Claude. Ils espèrent tous le voir enfin remporter une édition de Koh Lanta, lui qui a déjà échoué à deux reprises en finale.

Dès le lendemain, les fans de chant seront eux donc de savoir que l’émission culte de la première chaîne d’Europe reprend enfin et en direct cette fois-ci. C’est un gros week-end qui s’annonce pour TF1 donc, qui espère sans doute des audiences bien hautes pour ses deux programmes phares.

Rendez-vous vendredi soir à 21h15 pour Koh Lanta et samedi soir à la même heure pour The Voice.