Remaniement : le coup de fil d’Emmanuel Macron au maître des 12 coups de midi

Depuis le 25 juin 2020, Antonin Ferreira est passé de l’ombre à la lumière. À 20 ans, ce jeune étudiant à Sciences Politiques, est devenu le maître de midi dans l’émission de Jean-Luc Reichmann. Deux jours après avoir battu Colas, Antonin Ferreira remportait « l’étoile mystère ». Une étoile à 35 385 euros, faite de cadeaux et d’une voiture ! Si le candidat n’a toujours pas le permis, il pourra profiter malgré tout de tous ses autres cadeaux.

Un jeune homme engagé

En Master Finance et Stratégie à Sciences Politiques, Antonin Ferreira s’intéresse forcément beaucoup à l’actualité. Plein de connaissances, il a plus d’une flèche à son arc. En effet, le jeune homme, en plus de ses études, cumule plusieurs postes. Maitre de midi, étudiant, mais surtout : collaborateur parlementaire au Sénat. Une collaboration auprès de Roger Karoutchi, Sénateur des Hauts-de-Seine, ancien ministre, président de la Délégation à la Prospective et Membre de la commission des Finances du Sénat.

Le cumul des mandats pour Antonin Ferreira

Un poste obtenu après six mois de stage auprès d’Édouard COURTIAL, sénateur de l’Oise, ancien ministre et membre de la commission des Affaires étrangères. Depuis 2019, c’est donc aux côtés de Roger Karoutchi que l’étudiant fait ses bases. Si la politique intéresse le maître de midi, il n’hésite pas non plus à en rire. Ce vendredi 3 juillet, Edouard Philippe annonce sa démission à Emmanuel Macron. Une démission qui propulse alors Jean Castex au fauteuil de Premier ministre au terme d’une matinée de suspense.

Une matinée consacrée au remaniement

Ce vendredi 3 juillet, des bruits courent : un communiqué sera diffusé sur le futur du gouvernement français dans la matinée, aux alentours de 9h. Une attente puis, un communiqué, il est 9h30. L’Élysée annonce la démission d’Edouard Philippe. Le conseil des ministres est donc annulé et la composition du nouveau gouvernement se fait attendre. Il est 12h30 lorsque le nom de Jean Castex est rendu officiel : il sera le nouveau premier ministre.

Appel du Président ce matin. Malgré ses sollicitations insistantes pour Matignon, je lui ai fait savoir que je préférais me consacrer pleinement à mes responsabilités de Maître de Midi. #remaniement — Antonin Ferreira ⭐️ (@Anton1Ferreira) July 3, 2020

« Appel du Président ce matin »

Entre temps, Antonin Ferreira s’est amusé de ce suspense autour de la nomination de ce nouveau Premier ministre, indiquant que malgré les sollicitations du président, il ne se rendra pas à Matignon. « Appel du Président ce matin. Malgré ses sollicitations insistantes pour Matignon, je lui ai fait savoir que je préférais me consacrer pleinement à mes responsabilités de Maître de Midi. #remaniement ». Un message humoristique suivi d’une vidéo. Antonin Ferreira sera finalement… Gardes des Sceaux ! « Bon eh bien merci à notre Président @JL_Reichmann et à notre Premier ministre Xavier pour ma nomination de Garde des Sceaux #remaniement #Les12CoupsdeMidi »