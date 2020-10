Laura Smet : elle accouche d’un petit garçon et lui donne un prénom en hommage à son père !

Laura Smet a fait l’actualité cet été en raison de la bataille autour de l’héritage de son père. En effet, une rude bataille judiciaire l’a opposée à sa marâtre . Finalement la justice lui a permis de ne pas être totalement déshéritée. En effet, il faut se rappeler que la veuve de Johnny Hallyday avait fait en sorte que son conjoint fasse divers testaments ainsi qu’un montage juridique pour que tous les biens du taulier lui reviennent à elle. Elle a ainsi tenté d’écarter les aînés de son mari. Il est vrai que de son vivant, Laura devait voir son père en cachette du fait de la jalousie de Laëticia. C’est donc avec beaucoup de courage que Laura a attaqué ces testaments. Bien lui en a pris, elle a réussi à faire pencher la balance de la justice de son côté. Elle avait été épaulée dans cette bataille par son frère David. Celui-ci, une fois la bataille gagnée à renoncé a ses part et les a remises à ses sœurs.

Une nouvelle vie pour Laura

Aujourd’hui une nouvelle page se tourne pour Laura. Elle peut enfin vivre son bonheur pleinement. En effet, la jeune femme vient de donner naissance à un petit garçon. Cette naissance aurait certainement fait la joie et la fierté du célèbre papa de la jeune femme. En fait le taulier a eu 3 petits-enfants de son vivant. David, l’aîné du rockeur a presque 20 ans de plus que Laura. Et lui est papa depuis très longtemps de son premier mariage avec la mannequin Estelle Lefébure. Lors de ce premier mariage, David a eu deux filles, Ilona et Emma. Mais il a aussi Cameron, un garçon de son épouse actuelle. Johnny a donc eu le bonheur d’être grand-père de son vivant. Malheureusement il ne connaitra pas le fils de Laura. A 37 ans l’actrice a donné naissance à un petit garçon. Et elle lui a donné un bien joli prénom. En effet le petit bonhomme s’appelle Léo. Si de prime abord on peut se demander pourquoi ce prénom, il faut savoir qu’il est actuellement très à la mode. Mais ce n’est pas à cause de son côté mode que la fille de Johnny a choisi le prénom de Léo pour son premier fils. L’explication est toute autre.

Pourquoi Leo ?

Il est fort probable que seuls les vrais fans du rockeur se doutent de la raison pour laquelle Laura et son mari se sont décidés pour Léo. En fait l’explication est très simple. C’est une référence au taulier. Le nom de naissance de celui qui s’est fait appeler Johnny Hallyday pendant toute sa vie d’artiste est tout simplement Jean-Philippe Léo Smet. C’est donc en hommage à son propre père trop tôt décédé que Laura et son mari ont fait ce choix. Ainsi, le petit bonhomme qui vient de naître porte le second prénom de son célèbre papy. Mais le petit bonhomme a également deux autres prénoms. Le second prénom est Jean et le troisième est Didier. Si on imagine aisément pourquoi l’enfant a Jean comme second prénom, le troisième, Didier est quant à lui le prénom du grand-père paternel. Mais si on connaît bien Laura et sa famille on connaît beaucoup moins bien le mari de la jeune femme. Il est vrai qu’on sait très peu de choses sur lui. On sait qu’elle l’a rencontré en 2013 et que pendant très longtemps la jeune femme a été très discrète sur cette relation. Léo est déjà le second enfant de son mari. Il a un premier enfant de sa précédente union. Pour le reste, on sait simplement qu’il est à la tête de plusieurs entreprises immobilières. Toutes nos félicitations aux heureux parents. Nul doute que le taulier de là où il est doit être très heureux.