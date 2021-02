L’amour est dans le pré : Mathieu se confie sur la maladie dont il est atteint et comment l’émission l’a aidé !

Mathieu le dit, il n’a pas voulu cacher sa maladie dans son portrait de L’Amour est dans le pré. Même s’il craignait de ne recevoir aucune lettre à cause d’elle, il a préféré jouer la carte de l’honnêteté en ne cachant rien de son état de santé. Et visiblement, cela a fonctionné puisqu’il a reçu plus de cinquante lettres, dont certaines l’ont énormément touché, comme celle d’Alexandre, son gros coup de coeur de la saison. Car Mathieu marque l’histoire de L’amour est dans le pré en devenant (seulement) le troisième participant homosexuel à participer. Soucieux de trouver l’amour et de passer le restant de ses jours à sillonner les routes en camping-car, il pourrait l’avoir trouvé dans les bras du jeune Alexandre, âgé de 25 ans.

De quelle maladie souffre Mathieu ?

Comme le participant à l’émission l’a expliqué dans son portrait, il souffre de la maladie de Cadasil. Il s’agit d’un acronyme qui, en anglais, signifie « Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy« , c’est-à-dire « artériopathie cérébrale autosomique dominante avec infarctus sous-corticaux et leucoencéphalopathie« . Il s’agit d’une anomalie du gène NOTCH3.

Cette maladie est relativement rare puisqu’elle touche une personne sur 24 000. Elle touche les petits vaisseaux sanguins au niveau du cerveau. Par extension, cela provoque tout un tas de symptômes plus ou moins handicapants qui varient selon les personnes (migraines, troubles psychiques, accidents vasculaires cérébraux, troubles du langage, troubles de la mémoire, troubles de la vision…). Certaines personnes atteintes par la maladie de Cadasil ne présenteront que peu de symptômes, de manières espacées, tandis que d’autres verront la maladie évoluer très rapidement, au point de devenir réellement handicapante.

Mathieu, qui apparaît en ce moment sur nos écrans de télévision très heureux et complice avec Alexandre, a peut-être trouvé l’amour sur le tournage de l’Amour est dans le pré. Il s’agit d’une conséquence directe de la maladie. Mathieu était en effet encore en couple quelques semaines avant de tourner son portrait pour l’émission.

Mathieu : célibataire à cause de la maladie

Ce n’est que très récemment que le diagnostic de Mathieu est tombé. Avant de se savoir malade, le candidat était en effet en couple, comme il l’a expliqué à Ouest France : « Quand j’ai choisi de m’inscrire, en mars 2018, je venais d’apprendre que j’avais une chance sur deux d’être atteint d’une grave maladie. Mon compagnon de l’époque a paniqué et m’a dit qu’il ne pourrait pas gérer. Comme je suis entier, je me suis séparé de lui. C’est ce qui a déclenché mon envie de m’inscrire. Ensuite, j’ai appris que j’étais effectivement atteint par cette maladie et je n’ai pas voulu le cacher dans mon portrait, bien au contraire, mais j’ai eu peur de ne pas recevoir de courrier. Finalement, j’en ai eu une cinquantaine. J’ai appris pour ma maladie le 13 mars. En avril, j’ai fait une grosse dépression, en mai, j’étais en colère et le 10 juin j’ai tourné le portrait. C’est le moment où je me suis révélé à nouveau, ça a été le point de départ de ma nouvelle vie. »

Les téléspectateurs ont été témoin de sa rencontre avec Alexandre. Mathieu avait déjà eu un gros coup de coeur sur le jeune homme avant de le rencontrer, grâce à sa lettre. Et lorsqu’ils ont enfin pu se voir pour la première fois sous les yeux de Karine Le Marchand, cela sonnait comme une évidence tant ils sont apparus complices dès les premiers instants. Alexandre a logiquement été choisi pour venir vivre quelques jours chez Mathieu, et le coup de coeur ne s’est pas démenti.

Dans l’épisode diffusé lundi 19 octobre, Mathieu a d’ailleurs fait une grosse déclaration à ses deux prétendants : il souhaite en effet partir vivre en camping-car. Face à lui, les deux hommes qui aimeraient une histoire avec lui ont tous les deux expliqué qu’ils étaient partants pour se joindre à lui dans cette aventure.

Désormais, les téléspectateurs n’attendent qu’une chose : que Mathieu et Alexandre se rapprochent pour de bon et débutent la belle histoire d’amour qui semble les attendre.