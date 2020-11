L’amour est dans le pré : les internautes sont sous le choc après la rupture violente entre Pascale et Vincent !

Avec une nouvelle saison de L’amour est dans le pré qui a démarré sur les chapeaux de roue, Karine Le Marchand propose encore une fois cette année une nouvelle saison qui semble tenir toutes ses promesses jusque là.

L’amour est dans le pré : l’histoire entre Pascale et Vincent avait bien commencé !

Tout le monde se souvient du début de l’histoire entre Pascale et Vincent dans L’amour est dans le pré, un véritable conte de fées comme on en voit très peu à la télévision française. Il faut dire que le couple a su émouvoir les téléspectateurs comme très rarement on a pu le voir dans l’émission. C’est dans la saison de 2015 que les deux candidats se sont rencontrés pour la première fois lors du speed-dating de l’émission… ou pas ! En effet, les deux tourtereaux ont avoué par la suite s’être rencontrés bien avant le tournage grâce à Pascale. A l’époque, la prétendante s’était montré particulièrement insistante et avait réussi à trouver la coordonnées de Vincent qui avait alors accepté de rencontrer cette dernière.

Dans un entretien accordé au magazine Télé 7 Jours, Pascale a par ailleurs avoué qu’elle avait été bouleversée par sa première rencontre avec l’agriculteur, avec qui elle a discuté pendant 3 heures comme elle le dit dans son entretien. Tout semblait donc se dérouler pour le mieux pour le futur couple qui a décidé de sauter le pas pour continuer l’expérience dans L’amour est dans le pré. En effet, alors que sa prétendante Pascale ne voulait plus faire l’émission, l’agriculteur Vincent avait réussi à la convaincre malgré tout.

Vincent : "Viens là j'ai envie de taper dans ta motte de foin"

Pascale : "Vincent arrête, humm, Vincent, ça me gène y a la caméraman qui est là !!" #ADP #ADP2018 pic.twitter.com/CDK3eROHeX — Shackam (@Shackam) November 12, 2018

Très enthousiaste, Pascale avait même écrit un superbe poème pour que Vincent réussisse à déchiffrer sa personnalité. Mais malheureusement, la relation amoureuse n’aura duré que quelques temps, comme on a pu l’apprendre très récemment…

Pascale et Vincent de L’amour est dans le pré se sont séparés : les fans encore sous le choc !

Contre toute attente et malgré le fait que tout le monde ne pouvait que constater que le couple avait l’air au mieux, on a malheureusement appris que Pascale et Vincent se seraient séparés. En effet, les deux tourtereaux avaient alors quitté l’aventure ensemble et semblaient très heureux à la fin de l’émission. Dans la dernière émission de L’amour est dans le pré, le maraîcher Vincent s’est montré donc sans Pascale. Sans que l’on ait plus de détails sur la rupture, la production de l’émission a raconté que Pascale qui était alors en couple avec Vincent, a décidé du jour au lendemain de le quitter sans apporter de raisons.

Vincent doit être un radin car il n a fait aucune sortie restau ou autre avec pascale tout à la casa pic.twitter.com/dIoN2qmJLD — Maurice (@Baillybailly972) November 5, 2018

Malheureusement pour Vincent, il n’a pour l’instant pas de nouvelle prétendante à ce jour et reste encore et toujours célibataire. Mais pour quelles raisons exacte son ancienne compagne a décidé de le quitter ? S’agit-il du quotidien de la ferme qui l’a finalement ennuyé ? Est-ce une pure question liée à la vie de couple ? Les fans n’ont malheureusement aucune information à ce sujet et sont encore très nombreux à se poser des questions à ce sujet.

Découvrez le portrait de Vincent, maraîcher arboriculteur en Auvergne-Rhône-Alpes, dans #ADP lundi à 21:00 pic.twitter.com/gh1GrAH6PU — M6 (@M6) January 21, 2018

En effet, que cela soit pour des couples célèbres ou non, il est toujours compliqué pour un couple de se quitter et de vivre une toute nouvelle vie du jour au lendemain. Ce n’est d’autant plus pas la première fois que nous entendons que des anciens candidats de L’amour est dans le pré décident finalement de se séparer : une bien triste nouvelle pour les agriculteurs qui tentent de trouver l’amour…