L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand constate qu’un candidat regarde surtout le postérieur

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas forcément en accord avec cette nouvelle saison de L’amour est dans le pré. Il y aurait des situations assez spécifiques, et même lourdes à regarder avec des remarques parfois déplacées. L’épisode du 21 septembre a également fait couler beaucoup d’encre puisque la technique de l’un des candidats a clairement été mise en avant. En effet, dans L’amour est dans le pré, il regarde surtout le postérieur des candidates, ce qui doit sans doute l’aider dans son choix.

Éric de L’amour est dans le pré et le postérieur des femmes

Les internautes n’ont pas manqué également ce détail puisqu’il est difficile de ne pas le remarquer. En effet, lorsque l’entretien se termine avec Éric, il glisse un petit regard à chaque fois en direction du postérieur. Cet éleveur de vaches laitières dans le Cantal s’est donc démarqué notamment sur Twitter. Vous savez sans doute que, pendant la diffusion des épisodes, les internautes proposent des commentaires en direct.

Kelly Vedovelli critique Karine Le Marchand dans L'amour est dans le pré : "Je trouve ça vulgaire !" (VIDEO) https://t.co/E0hrMwTROi

Elle est mignonne… Vulgaire ?… Elle est dans TPMP… Un sommet d'intelligence et d'analyse. — Thierry Carrere (@ThierryCarrere1) September 23, 2020

Cet éleveur souhaite grâce à L’amour est dans le pré trouver l’être aimée et ce sont sept personnes qui ont pu croiser son regard .

. Karine Le Marchand a également remarqué ce concept puisque le candidat regarde le postérieur de toutes les prétendantes.

La présentatrice de l’émission a également été taclée sur les réseaux sociaux à cause de ses remarques parfois déplacées.

Selon Karine Le Marchand qui est aux commandes de L’amour est dans le pré depuis de nombreuses années, le candidat a même une méthode très spécifique. Sur son visage, il est possible de savoir si le postérieur comble toutes les attentes ou si au contraire, la déception est au rendez-vous. Pour Nathalie, lorsque l’entretien se termine, Karine Le Marchand découvre que le regard file tout droit en direction du postérieur. Le candidat fait ensuite un signe de la tête comme s’il approuvait cette vision, ce qui n’était pas clairement le cas auparavant. Bien sûr, la présentatrice a souhaité le questionner sur cette méthode, mais Éric a révélé que c’était totalement involontaire de sa part.

Lundi soir, go regarder l’amour est dans le pré — Michou (@Florianmclt) September 21, 2020

L’amour est dans le pré face à Laëtitia, une série sur France Télévisions

Si vous n’êtes pas attiré par L’amour est dans le pré, sachez que France 2 vous propose une série inspirée d’un fait réel qui s’est déroulé il y a quelques années. Vous suivez alors Laëtitia ainsi que le travail des enquêteurs pour tenter de retrouver l’auteur de ce drame. En effet, le synopsis est simple, la jeune femme est enlevée puis violée et retrouvée plus tard par les forces de l’ordre sans vie. La série de Jean Xavier Lestrade sur France 2 a donc mis la pression à Karine Le Marchand avec L’amour est dans le pré et même TF1. En effet, les audiences ont clairement été un peu plus élevées avec notamment près de 3 millions de téléspectateurs en moyenne pour les trois épisodes.

''Sylvie je sais pas ou elle est ?

– oui je suis là'' L'amour est dans le pré 2020 la naissance d'un meme. pic.twitter.com/pXDADZ6Zlr — MH (@MHerror) September 21, 2020

Si vous n’avez pas pu les regarder, sachez qu’ils sont disponibles en replay et même en VOD. Vous aurez l’occasion d’acheter les trois prochains épisodes si vous ne souhaitez pas attendre ce lundi. Depuis quelques semaines, les chaînes dévoilent des programmes inspirés de faits réels. Ce fut le cas avec Grégory Lemarchal sur TF1 avec Pourquoi je vis. Vous avez également eu le droit à Un homme ordinaire basé en partie sur l’affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Cette fois, vous plongez dans cette série bouleversante.