Laeticia Hallyday : son couple avec Pascal Balland se déchire… à cause de Johnny

@lhallyday et @pascalitoballand A Malibu Février 2020 Bien heureuse de voir Laeticia comme ça,épaulée,et aimée. Un jolie couple,à mon sens qui mérite de pouvoir avancer main dans la main,sans se soucier du qu'en-dira-t'on. Relever la tête devant l'adversité, c'est ce qu'il faut,pour enfin être heureux,et vivre sa vie normalement avec les personnes que l'on aime. La vie est longue,et courte à la fois,et quand le ciel nous offre de belles opportunités d'aimer et d'être aimé en retour,alors il faut saisir cette chance,prendre tout ce que le monde nous offre,car vivre avec des regrets,ou à se poser d'innombrables questions,on en oubli l'essentiel,c'est que la vie doit se vivre avec joie,amour et tendresse autant que possible. Vivre sa vie pleinement pour nous et nos proches,nous devons vivre nos vies comme nous l'entendons et non comme les autres voudraient qu'on la vive. Notre vie nous appartient entièrement,et nous en faisons ce que nous voulons,personne n'a le droit de nous la dictée,et de l'écrire ou la réécrire ni au passé ni au présent ni au futur à notre place. Ce que nous vivons nous appartient. L'amour est un bien précieux, nous seul pouvons le faire grandir en nous,et en ceux que l'on aime,l'amour plus fort que tout,oui en effet l'amour que l'on porte aux autres,et bien plus fort que le sentiment de haine ou de méchanceté ou quel que soit le sentiment négatif qui anime certaines personnes,au bout du compte ces gens là vivent dans le négatif, le conflit perpétuel avec les proches,la vie offre tant de sentiments positifs,comme le sentiment d'amour entre deux êtres;hommes,femmes,adultes,enfants,amis.. Alors quand le ciel mets sur notre chemin une bonne personne,remercions le ciel de l'avoir fait,en aimant cette personne du plus profond de notre coeur,en la respectant,en l'aidant,en l'écoutant,en l'élevant vert le haut et non vers le bas. Écoutons notre coeur,et aimons autant que possible,la vie et bien plus sereine,et bien plus agréable à vivre pour soit et pour ceux qui son autour. #laeticiahallyday #pascalballand #malibu #california #losangeles