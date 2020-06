Laeticia Hallyday : jalouse de Catherine Deneuve ? Les rumeurs…

View this post on Instagram

Mon amour, On me dit que chaque jour qui passe est un jour de gagné contre la douleur et le désespoir qui m’habitent depuis que tu es parti. On me dit que chaque jour qui passe est une victoire, un pas vers une vie nouvelle qui sera un jour heureuse. Pour moi chaque jour qui passe est encore un jour sans mon homme, un jour sans toi qui était la moitié de moi. Ce n’est pas un jour comme les autres, cela ne l’a jamais été. Aujourd’hui c’est un jour de fête et un jour cruel. Dès le matin l’emotion m’a saisi. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie et de tristesse nous rappellent les meilleurs moments en ce jour particulier. Ce soir dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours ❤️